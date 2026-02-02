Irlandez, înjunghiat în Bucureşti de prietenul său, după o farsă. Victima a vrut să îl acopere

O petrecere cu droguri şi alcool a fost aproape să se încheie cu o crimă. Un irlandez venit să se distreze în Bucureşti a fost înjunghiat de cel mai bun prieten. Tânărul rănit a mers la o farmacie să ceară ajutor şi a fost salvat la limită de medici. În faţa poliţiştilor, a inventat o poveste pentru a-şi acoperi amicul: le-a spus că a fost atacat de un dealer de droguri român. Agresorul a fost reţinut.

Irlandezul de 22 de ani a fost surprins la ieşirea din blocul unde închiriase un apartament. Rănit, căuta disperat ajutor. A ajuns la o farmacie unde i s-a acordat primul ajutor. Le-a spus salvatorilor că a fost înjunghiat de un traficant de droguri. În realitate, cel care l-a rănit era chiar unul din prietenii lui, tot irlandez, cu care venise să viziteze România.

Adevărul, descoperit de anchetatori

"A venit cineva să le aducă iarbă, s-au certat şi ceva de genul ăsta. A venit aici la ora închiderii, şefa l-a ajutat, a sunat poliţia, a venit imediat, în cinci minute şi ambulanţa", a povestit un angajat.

"Era sânge la farmacie, nu ştiu exact unde s-au înjunghiat. Am văzut un prosop cu sânge", a adăugat un alt martor.

Medicii au numărat pe corpul victimei 3 lovituri de cuţit. A fost operat de urgenţă şi a rămas fără splină.

O glumă care a degenerat într-un atac violent

Prietenul său, transformat în agresor peste noapte, se află acum în custodia poliţiei. Un al treilea tânăr, martor în altercaţie, le-ar fi povestit agenţilor că totul ar fi pornit de la o glumă proastă. Victima l-ar fi ars pe picioare pe agresor în timp ce dormea cu o brichetă şi un spray.

"A fost în weekend foarte multă gălăgie, muzica tare. Petreceau, nu mă aşteptam să se şi bată. Ne auzeam cumva prin perete, am întrebat ce se întâmplă şi am zis să oprească muzica. Ei în continuare vorbeau foarte tare", a subliniat o vecină.

Agresorul a fost reţinut.

