Unul dintre cele mai cunoscute simboluri romantice de pe coasta Italiei, "Arcul Îndrăgostiților" din regiunea Puglia, s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților, după mai multe zile de vreme extremă. Formațiunea stâncoasă, folosită frecvent pentru cereri în căsătorie și fotografii, era o atracție emblematică pentru turiști, iar autoritățile spun că vântul puternic, ploile și marea agitată au dus la colapsul structurii, potrivit Mediafax.

Celebrul Arc al Îndrăgostiților din Italia s-a prăbușit chiar de Ziua Îndrăgostiților: "E ca o înmormântare" - Shutterstock

"Arcul Îndrăgostiților", unul dintre cele mai cunoscute repere naturale de pe coasta Adriaticii, era folosit frecvent ca decor pentru cereri în căsătorie, poze și cărți poștale. Era unul dintre simbolurile emblematice ale regiunii Salento, una dintre cele mai vizitate zone turistice din Italia, relatează The Guardian.

"Este o lovitură devastatoare", a declarat primarul din Melendugno, Maurizio Cisternino. "Una dintre cele mai faimoase atracții turistice ale litoralului nostru și ale întregii Italii a dispărut", a adăugat acesta.

Potrivit autorităților locale, vânturile puternice, marea agitată și ploile intense din ultimele zile au slăbit treptat structura stâncii, până la prăbușirea finală de sâmbătă.

Articolul continuă după reclamă

"E ca o înmormântare", a spus consilierul pentru turism al orașului Melendugno, Francesco Stella.

În ultimele săptămâni, sudul Italiei a fost afectat de episoade meteo severe, inclusiv de cicloane mediteraneene, care au produs pagube în mai multe zone de coastă și au accelerat eroziunea.

Mediterana a avut în 2025 temperaturi foarte ridicate, iar încălzirea mării face ca atmosfera să genereze mai ușor episoade meteo extreme, a explicat Christian Mulder, profesor la Universitatea din Catania.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi s-a agravat starea după ce aţi luat un tratament după ureche? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰