Cazul Adrian Kreiner continuă să şocheze. Apar noi acuzaţii potrivit cărora fosta iubită a omului de afaceri ar fi implicată în asasinarea acestuia. Unul dintre indivizii condamnaţi pentru moartea lui Kreiner spune că a găsit geamul deschis când a intrat în vila acestuia. Iar creierul operaţiunii, Cosmin Zuleam, ştia precis unde erau ascunse ceasurile victimei, semn că acţiona la pont. Acuzaţii similare face şi un al doilea inculpat, care este convins că asasinatul a fost pus la cale de Zuleam şi iubita lui Kreiner.

Marian-Cristian Minae, zis Puşcărie, a fost înregistrat prin telefon, din penitenciar, de un fost poliţist. Condamnat în primă instanţă la închisoare pe viaţă pentru asasinarea lui Adrian Kreiner, individul susţine că n-a ştiut în ce s-a băgat. Credea că vila milionarului este goală, după ce, în noaptea de pândă de dinainte de spargere, nu a văzut pe nimeni în interior. "Zuleam, ăsta. El a ştiut pontul, el m-a chemat pe mine. Şi pe ăsta (Laurențiu Ghiță n.red.) tot el l-a chemat", a spus Marian-Cristian Minae.

Viliginschi este în prezent arestată preventiv pentru complicitate la altă crimă

Cosmin Zuleam este considerat creierul operaţiunii. Individul a fost capturat abia luna trecută, în Indonezia. Complicele său remarcă acum o serie de lucruri bizare petrecute în noaptea crimei. Erau pregătiţi să spargă uşa, dar au găsit geamul garajului deschis. Zuleam părea să ştie exact ce trebuie să facă odată intrat în vilă. "I-a zis Zuleam ăstuia (Laurențiu Ghiță n.red.) rămâi lângă fată, când a intrat peste fată, în dormitor. I-a zis: stai puţin aici, lângă ea. S-a dus în dormitorul de vizavi sau în dresing, a luat ceasurile şi: hai să mergem. E ceva ca şi cum ar fi ştiut", a spus Marian-Cristian Minae.

Pe lângă fiica milionarului, în vilă era şi Adriana Viliginschi, partenera lui de viaţă. Marian-Cristian Minae susţine că a rămas de pândă, în garaj, pe toată durata tâlhăriei. Nu ar fi văzut nici cum a fost ucis Adrian Kreiner şi nici reacţia iubitei sale. A citit însă în dosar cum s-a comportat aceasta după crimă. "Când a deschis uşa la poliţişti, ea, în loc să-i conducă acolo, unde era el legat, ea i-a condus sus, la fiică-sa, să stea de vorbă cu fiică-sa", a declarat Marian-Cristian Minae. Adriana Viliginschi este în prezent arestată preventiv pentru complicitate la altă crimă. Ca psiholog, ar fi învăţat o pacientă cum să-şi ucidă mama pentru a pune mâna pe avere. Procurorii vor să stabilească dacă este implicată şi în moartea lui Kreiner. Este deja acuzată de alt inculpat.

Cei doi indivizi condamnaţi la închisoare pe viaţă în cazul Kreiner au făcut apel la sentinţă. Avocaţii lor cer audierea Adrianei Viliginschi la următoarea înfăţişare, pe 4 martie. Cosmin Zuleam, care a primit o sentinţă de 30 de ani de închisoare, a refuzat până acum să facă declaraţii.

