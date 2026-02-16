Ţările UE care se alătură Consiliului pentru Pace: Italia și România, observatori; Ungaria și Bulgaria, membre

După România, Grecia şi Cipru, şi Italia va participa, cel mai probabil ca observator, la Consiliul pentru Pace creat de președintele american Donald Trump, fără a fi membru cu drepturi depline, din cauza preocupărilor constituționale. Participarea în calitate de observator va fi votată marţi de Parlamentul de la Roma, unde Meloni are majoritatea. Grecia şi Cipru au anunţat şi ele în mod oficial că au acceptat invitaţia şi vor participa ca observatori, iar Bruxelles-ul o va trimite la Washington, pe 19 februarie, pe comisarul Dubravka Suica.

Vicepremierul şi ministrul de externe italian, Antonio Tajani, va prezenta marţi o informare în Parlament, după ce şefa guvernului, Giorgia Meloni, a anunţat sâmbătă că a solicitat aprobare pentru ca Italia să participe în calitate de observator, spre furia opoziţiei de la Roma, relatează Corriere.

Meloni, criticată de opoziţia de la Roma că vrea să participe ca observator

Meloni a fost acuzată că încearcă să ocolească spiritul Constituției, care prevede că Italia poate participa doar în condiții de egalitate, susținând totodată că premierul încearcă să nu-l supere pe Donald Trump, chiar cu riscul îndepărtării Italiei de poziția altor state europene, și că astfel "umilește tradiția diplomatică a țării".

"În opinia noastră, este o soluţie bună la problema evidentă pe care o avem în ceea ce priveşte compatibilitatea constituţională a participării la Consiliul pentru Pace", a afirmat Meloni, cu referire la participarea ca stat observator, într-o declaraţie transmisă sâmbătă. "Întotdeauna am spus că, având în vedere toată munca pe care Italia a depus-o, o depune şi trebuie să o depună în Orientul Mijlociu pentru a stabiliza o situaţie foarte complexă, fragilă, o prezenţă italiană, care este totodată şi o prezenţă europeană, este necesară", a continuat ea. "Aşadar, cred că vom răspunde pozitiv la această invitaţie de a participa ca stat observator. Urmează să vedem în ce măsură, pentru că invitaţia a sosit ieri", a mai spus şefa guvernului.

Potrivit Corriere, votul din parlamentul de la Roma ar urma să legitimeze orientarea politică a guvernului de a fi totuşi prezent ca observator, participarea în calitate de membru fiind exclusă complet. O altă problemă este cine va merge la Casa Albă în numele Italiei. În interiorul guvernului, duminică, șansele indicau o prezență a lui Tajani în proporție de 80%, iar o eventuală participare a premierului avea doar 20%. Diplomaţia italiană consideră că a trimite pe cineva sub nivelul unui ministru de Externe, un adjunct sau un diplomat, ar putea fi perceput ca o lipsă de respect faţă de Donald Trump.

România, Grecia şi Cipru au anunţat în weekend că participă ca observatori

Grecia, de exemplu, va fi reprezentată la Casa Albă, dar nu de premierul Kyriakos Mitsotakis, ci de ministrul adjunct de externe, Haris Theocharis. Premierul grec a anunţat duminică seară târziu că a răspuns invitaţiei şi a transmis Casei Albe că Grecia va fi prezentă la reuniunea Consiliului pentru Pace din 19 februarie.

Sâmbătă, şi Cipru a anunţat oficial că va participa, în calitate de observator. "Participarea ţării noastre face parte din rolul regional constant şi activ pe care şi l-a asumat încă de la începutul crizei, prin iniţiative şi propuneri concrete înaintate partenerilor internaţionali", a scris pe X purtătorul de cuvânt al guvernului.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a confirmat duminică seară că va participa ca observator. "Săptămâna viitoare voi lua parte la prima reuniune a Consiliului pentru Pace la Washington, răspunzând invitaţiei adresate de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump", a scris el pe X.

UE trimite la Washington comisarul european Dubravka Suica

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit şi ea o invitaţie la reuniunea din 19 februarie. Comisarul european Dubravka Suica se va deplasa la Washington pentru a reprezenta blocul comunitar. Bruxelles-ul şi-a exprimat însă în continuare rezervele. "Poziţia noastră rămâne neschimbată şi a fost foarte clară de la început", a spus un purtător de cuvânt, invocând "o serie de întrebări privind mai multe elemente ale cartei Consiliului pentru Pace, inclusiv domeniul său de aplicare, guvernanţa şi compatibilitatea cu Carta ONU".

Până acum, Bulgaria şi Ungaria sunt singurele ţări din Uniunea Europeană care au decis oficial să intre în Consiliul pentru Pace ca membre. Premierul ungar Viktor Orban a declarat că va merge la Washington pentru reuniune. În cazul Bulgariei, ţara a decis să participe, dar decizia trebuie încă aprobată formal (ratificată), conform procedurilor interne. Până când acest proces se încheie, Bulgaria are doar drept de vot consultativ.

Guvernele care rămân în afara consiliului, "riscă să fie marginalizate" de SUA

Un document intern al diplomaţiei UE (Serviciul European de Acţiune Externă) a avertizat că regulile după care funcţionează acest Consiliu pentru Pace ar putea intra în conflict cu principiile constituţionale ale Uniunii Europene. Mai multe capitale europene îşi analizează în continuare poziţia. Un diplomat UE citat de Euractiv a declarat că guvernele din statele membre sunt conştiente că, dacă rămân în afara consiliului, riscă să fie marginalizate, având în vedere rolul central al Washingtonului în această iniţiativă.

Polonia nu va intra în Consiliu ca membru, dar încă analizează invitaţia

Şi administrația președintelui polonez Karol Nawrocki analizează cu atenție participarea Poloniei. Șeful Cancelariei Prezidențiale, Zbigniew Bogucki, a anunțat duminică faptul că nu a fost luată încă o decizie finală, însă consultările sunt în desfășurare atât pe plan intern, cât și cu partenerii europeni. Între timp, premierul Donald Tusk a anunțat că Polonia nu va intra în Consiliu ca membru cu drepturi depline.

