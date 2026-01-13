Şase ani - atât i-a luat lui Mario Iorgulescu să-şi ceară scuze, public, pentru tragedia pe care a provocat-o în 2019, când s-a urcat beat şi drogat la volan. Şi mai multe scuze şi-a găsit însă lui. În primul interviu de după accident, fiul şefului Ligii Profesioniste de Fotbal a susţinut că a apucat-o pe drumuri greşite din cauza tatălui său, care îl lua cu el la chefuri pe când era copil. NU a menţionat însă nimic despre cei doi copii pe care i-a lăsat orfani. Şi-a găsit câteva cuvinte doar despre soţia tânărului pe care l-a ucis - ar fi o fire răzbunătoare, susţine Mario Iorgulescu. Inclusiv tatăl lui a fost şocat de spusele fiului său - este o persoană cu probleme psihice grave şi fără discernământ - a transmis Gino Iorgulescu.

Mario Iorgulescu recunoaşte că nu este un exemplu. Din Italia, unde susţine că este internat la o clinică pentru probleme psihice, povesteşte cum se distra când era mic cu tatăl lui, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal.

"Eu am început să zic la 13 ani cu taică-mi și stăteam câte 3 zile la lautare cu sprituri petreceri și poate aici a gresit și el. Eu cu tata, când eram mic, ieşeam la băuturi, Şi asta am învăţat de mic, ce să fac acum?", spune Mario Iorgulescu.

Tot în interviul publicat de Cancan, Mario Iorgulescu admite: imediat după accidentul de acum şase ani, şi-a dat seama ce tragedie a provocat.

"L-am sunat pe tata și i-am zis: Vezi că am făcut-o groasă de data asta", povesteşte Mario Iorgulescu.

În 2019, la volanul unei maşini de lux, Mario Iorgulescu a trecut pe roşu şi a intrat pe contrasens cu 140 de kilometri pe oră, beat şi drogat cu cocaină, spun procurorii. A făcut praf maşina unui tânăr de 24 de ani, tatăl a doi copii, care a murit pe loc. După ani, fiul şefului LPF se victimizează şi explică de ce nu a căutat-o niciodată pe soţia victimei ca să îi prezinte condoleanţe.

"E genul de persoană foarte răzbunătoare.Și eu nu vreau să am de face cu oameni care vor să se răzbune. Mai bine l-am transmis prin părinți, prin avocați, prin cine am putut să...", spune Mario Iorgulescu.

"Într-o oră de interviu, o oră jumate, cât a vorbit, părerea lui de rău si regretele lui nu au durat decât 10 minute. În tot interviul ăsta a pomenit ceva de copiii orfani care au rămas fără tată?", spune soţia victimei.

Tatăl lui Mario Iorgulescu a reacţionat imediat după publicarea interviului

Gino Iorgulescu susţine că fiul său este o persoană vulnerabilă, cu probleme psihice grave şi lipsită de discernământ, iar prin acest interviu ar fi fost supus unei presiuni mediatice nejustificate.

"Mario Iorgulescu nu are capacitate de exercițiu, suferă de afecțiuni medicale psihice grave, din păcate ireversibile, și se află sub măsura tutelei, aceasta fiind instituită atât în Italia, cât și în România. (...) Materialul a fost publicat, expunând o persoană bolnavă, vulnerabilă, lipsită de discernământ, unei presiuni mediatice nejustificate și profund nocive", a reacţionat Gino Iorgulescu.

Imediat după accident, familia l-a trimis pe Mario Iorgulescu în Italia cu un avion privat, pe motiv că trebuie tratat la un institut de reabilitare psihiatrică. <captura> În ciuda faptului că apare pe lista persoanelor date în urmărire de Poliţie, judecătorii din peninsulă au respins cererea de extrădarea de patru ori.

Mario Iorgulescu nu a stat nicio zi la închisoare, deşi a fost condamnat la peste 15 ani şi 8 luni de puşcărie în 2023. Avocaţii au reuşit să îi înjumătăţească pedeapsa. Şi spun că oricum nu poate să stea la închisoare pentru că are o afecţiune neurologică.

"Nici nu sunt fugar. Mie nici nu mi se ia în considerare actul medical, am un certificat de handicap recunoscut internațional", spune Mario Iorgulescu.

După ce Curtea de Apel i-a redus pedeapsa lui Mario Iorgulescu, procurorii au făcut recurs şi au termen luna viitoare.

