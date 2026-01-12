La şase ani de la accidentul mortal pe care l-a provocat, Mario Iorgulescu face primele declaraţii. Deşi nu a stat nicio zi în închisoare şi a plecat în Italia după tragedie, fiul şefului Ligii Profesioniste de Fotbal susţine că nu este fugar. Afirmă că are nevoie de tratament psihiatric pe care nu îl poate primi în ţară şi spune că a apucat-o pe drumuri greşite încă de mic, când tatăl lui îl lua cu el la chefuri.

Mario Iorgulescu recunoaşte că nu este un exemplu şi povesteşte cum se distra când era mic cu tatăl lui, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. "Eu am început să zic la 13 ani cu taică-miu. Stăteam câte 3 zile la lăutari, cu şpriţuri, și poate aici a gresit și el. Eu cu tata, când eram mic, ieşeam la băuturi, Şi asta am învăţat de mic, ce să fac acum?", a declarat Mario Iorgulescu. Din Italia, unde susţine că este internat la o clinică pentru probleme psihice, Mario Iorgulescu admite într-un interviu publicat de Cancan: imediat după accidentul de acum şase ani, şi-a dat seama ce tragedie a provocat.

Mario Iorgulescu: "L-am sunat pe tata și i-am zis: Vezi că am făcut-o groasă de data asta"

"L-am sunat pe tata și i-am zis: Vezi că am făcut-o groasă de data asta", a declarat Mario Iorgulescu. În 2019, la volanul unei maşini de lux, Mario Iorgulescu a trecut pe roşu şi a intrat pe contrasens cu 140 de kilometri pe oră, beat şi drogat cu cocaină, spun procurorii. A făcut praf maşina unui tânăr de 24 de ani, tatăl a doi copii, care a murit pe loc. După ani, fiul şefului LPF se victimizează şi explică de ce nu a căutat-o niciodată pe soţia victimei ca să îi prezinte condoleanţe. "E genul de persoană foarte răzbunătoare. Și eu nu vreau să am de face cu oameni care vor să se răzbune. Mai bine l-am transmis prin părinți, prin avocați, prin cine am putut să...", a declarat Mario Iorgulescu.

"Într-o oră de interviu, o oră jumate, cât a vorbit, părerea lui de rău si regretele lui nu au durat decat 10 minute. În tot interviul ăsta a pomenit ceva de copiii orfani care au rămas fără tată?", a declarat Patricia, soţia victimei lui Mario Iorgulescu. Imediat după accident, familia l-a trimis pe Mario Iorgulescu în Italia cu un avion privat, pe motiv că trebuie tratat la un institut de reabilitare psihiatrică. În ciuda faptului că apare pe lista persoanelor date în urmărire de Poliţie, judecătorii din peninsulă au respins cererea de extrădarea de patru ori.

Mario Iorgulescu nu a stat nicio zi la închisoare, deşi a fost condamnat la peste 15 ani şi 8 luni de puşcărie în 2023. Avocaţii au reuşit să îi înjumătăţească pedeapsa. Şi spun că oricum nu poate să stea la închisoare pentru că are o afecţiune neurologică. "Nici nu sunt fugar. Mie nici nu mi se ia în considerare actul medical, am un certificat de handicap recunoscut internațional", a declarat Mario Iorgulescu. După ce Curtea de Apel i-a redus pedeapsa lui Mario Iorgulescu, procurorii au făcut recurs şi au termen luna viitoare.

