Mario Iorgulescu şochează din nou! Revenit pe reţelele sociale, tânărul transmite sfidător că justiţia nu are ce să îi facă şi chiar dacă merge la închisoare el are protecţie. Susţine şi că bărbatul pe care l-a ucis în accidentul rutier era drogat iar părinţii acestuia i-ar fi cerut 3 milioane de euro. Într-un video ulterior, fiul preşedintelui ligii profesioniste de fotbal şi-a cerut scuze pentru afirmaţii şi cere să nu fie luat în seamă pentru că nu mai era sub tratament.

"Justiţia din România nu are ce să îmi facă mie. Eu am acte de handicap, în cel mai rău caz mă duc la parnaie şi la pârnaie nu au ce să îmi facă pentru că eu am protecţie" spunea Mario Iorgulescu.

Mario Iorgulescu a făcut declaraţiile şocante într-un live pe reţelele de socializare cu Fulgy, fiul lăutarilor Ioniţă şi Viorica de la Clejani. Fiul lui Gino Iorgulescu a dat apoi vina pe victimă.

"Ăla era drogat mort şi nu zic nimic. Era drogat mort, era culpă comună. Dacă se respecta legea, era culpă comună" a mai spus Mario Iorgulescu.

Declaraţiile făcute de Mario Iorgulescu

În urmă cu 7 ani, Mario a trecut pe roşu şi a intrat pe contrasens cu 140 de km pe oră, beat şi drogat cu cocaină, potrivit anchetatorilor. A izbit în plin maşina în care se afla Dani Vicol, un tânăr de 24 de ani, tată a doi copii.

"De ce nu ai murit, mă, tu şi a murit doar ăla? Cam aşa o judecă ăştia. Pentru că eu am fost mai puternic. […] Lumea mă urăşte pentru că au ascultat părerea lui Melek, nu şi părerea mea. Ce crezi? la jumătate de oră după accident, unchiul lui Melek s-a dus la tata şi i-a cerut 3 milioane de euro" spunea Mario Iorgulescu alături de Fulgy.

"Deci, el are tupeul să spună că în seara aia nu a consumat decât 4 pahare vin şi că nu a consumat substanţe deloc când tot el spune că la petrecerile lui, într-un weekend, se consuma 50 de grame de cocaină" a spus văduva lui Dani Vicol.

Mario Iorgulescu şi-a cerut apoi scuze

Mario Iorgulescu a revenit ulterior pe reţelele sociale ca să îşi ceară scuze.

"Îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat şi toate declaraţiile pe care le-am dat. Îmi pare rău pentru familia lui Melek şi Melek. […] Tot ce a urmat după aia cu toate delirările mele şi crizele mele din care am ieşit au fost din cauză că am ieşit de sub tratament de la clinică. Aseară eram la o cunoştinţă, au venit carabinierii, m-au luat şi acum sunt iar sub tratament. […] Să nu mă mai luaţi în seamă nici pe viitor dacă mă mai apucă vreo criză" a mai spus Mario Iorgulescu.

Fiul lui Gino Iorgulescu a fost condamnat la 8 ani de închisoare şi este dat în urmărire de poliţia română, însă judecătorii italieni au respins extrădarea acestuia de patru ori, invocând motive medicale.

