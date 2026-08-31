Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, la Sinaia, unde a avut loc ședința Consiliului Politic Național al partidului, că social-democraţii vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou Guvern cu propria propunere de premier şi a precizat că îşi asumă această funcţie.

PSD merge la Cotroceni cu Grindeanu ca propunere de premier. Liderul PSD: Evident că îmi asum funcţia - Sursa: Profimedia

Grindeanu a fost întrebat dacă PSD ar fi dispus să renunţe la funcţia de prim-ministru în cazul în care nu se va putea face un guvern minoritar PSD, relatează Agerpres.

Grindeanu: "Propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru este luată de acum trei luni"

"PSD merge la Cotroceni cu propunerea de prim-ministru de la PSD. Propunerea PSD pentru funcţia de prim-ministru este luată de acum trei luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că îmi asum funcţia de prim-ministru, însă vă reamintesc că preşedintele e cel care face desemnarea. În funcţie de asta vor exista discuţiile politice necesare. Este clar, în schimb, că este nevoie de o desemnare cât mai repede. Ceea ce am stabilit noi astăzi este cadrul politic în care PSD va susţine viitorul guvern. Iar variantele sunt - fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alţii care confundă guvernul cu o primărie, eu ştiu ce înseamnă să fii premier. (...) PSD nu şi-a schimbat deciziile politice. Nu toate depind doar de noi. Ceea ce am făcut noi azi, am setat cadrul de negociere şi de discuţie cu ceilalţi actori politici", a spus Grindeanu la Sinaia, după şedinţa Consiliului Politic Naţional al partidului.

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Preşedintele PSD a mai afirmat că desemnarea unui premier ar trebui făcută cât mai curând, astfel încât România să intre rapid "într-un calendar normal".

"Au fost aceste luni de vară în care era destul de greu să votezi un nou guvern. De mâine se intră în sesiunea parlamentară ordinară. Eu cred că lucrurile trebuie să intre rapid într-un calendar normal. (...) Eu mi-aş dori să avem un guvern cu puteri depline până în 15 septembrie", a afirmat preşedintele PSD.

PSD exclude o alianţă cu AUR

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a mai fost întrebat la Sinaia dacă este deschis Partidul Social-Democrat să negocieze poate cu Partidul AUR, pentru a fi siguri că vor avea susţinerea necesară pentru ca acest guvern să treacă.

"Eu vă spun că mizez inclusiv pe oameni de bună credinţă de la partidele de dreapta care vor vota un posibil guvern. (..) În ceea ce priveşte AUR, poziţia noastră nu s-a schimbat. Respect şi respectăm alegătorii acestui partid, însă nu există perspectivă de a avea alianţă de guvernare cu AUR", a menţionat Grindeanu.

El a mai spus că, dacă vor ca Partidul Social-Democrat să câştige alegerile ca şi până acum, atunci ţinta este să se bată la locul 1.

Întrebat dacă ar accepta voturi de la parlamentari AUR care ar părăsi partidul, Grindeanu a spus: "Eu n-am să umblu să rup partide sau să fac lucruri de acest tip. Dacă vom primi votul din partea unor partide sau unor parlamentari că sunt de la AUR, că sunt de la USR, de la PNL, foarte bine".

Preşedintele PSD a ţinut să precizeze că România se află într-o situaţie atât de dificilă din punct de vedere economic şi social, după măsurile dezastroase ale lui Ilie Bolojan.

"Cred că este, până la urmă, o nesimţire, şi e corect cuvântul şi o sfidare efectivă la adresa românilor ca acest circ politic să continue. Dacă unii încă au orgolii, e problema lor. Eu am venit astăzi cu acel acord în 10 puncte (..) pe care îl propun nu doar partidelor, cât şi societăţii civile, mediului de afaceri, tuturor", a mai afirmat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că, în opinia sa, e necesar un moment zero şi în politica românească.

"Orgoliile şi certurile continue nu cresc nici economia şi nici veniturile românilor. Dacă vrem ca în 2028 să nu fie un cutremur politic, cred că toate partidele trebuie să-şi dea seama şi să acţioneze mai responsabil. Toate partidele. Strâmbatul din nas şi cearta permanentă din perspectiva noastră provoacă blocaje politice şi mai provoacă ceva, lehamite din partea oamenilor, a românilor. La fel ca şi încăpăţânarea că doar cineva deţine adevărul absolut şi acest adevăr trebuie să fie impus tuturor", a subliniat Sorin Grindeanu, el menţionând că este nevoie de mai mult dialog, din perspectiva PSD, pe scena politică.