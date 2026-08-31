Congresul Internațional de Longevitate – un eveniment care conectează România la rețelele globale de cercetare

Fiecare dintre noi privește trecerea anilor cu o dorință clară de a-și păstra energia, independența și claritatea mentală intacte. Visul de a opri declinul biologic a depășit granițele laboratoarelor izolate, devenind astăzi o realitate medicală palpabilă care ajunge direct la dispoziția pacienților.

Pentru a aduce aceste descoperiri vitale în spitalele și clinicile de la noi, Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu International Longevity Alliance și VETEK Association, organizează cea de-a doua ediție a Congresului Internațional de Longevitate. Evenimentul, programat pentru 24 septembrie 2026 la Biblioteca Națională a României, se desfășoară în deschiderea Longevity Expo Forum Fest, o inițiativă majoră susținută de Antena 3 CNN și Longevity Magazine. Prin acest demers integrat, Bucureștiul devine epicentrul inovației europene, oferind o platformă de elită unde știința viitorului întâlnește practica medicală curentă.

Miza acestui forum este conectarea definitivă a României la marile rețele globale de cercetare, medicină și tehnologie anti-aging. Discuțiile gravitează în jurul conceptului de healthspan, definind acea extindere a perioadei din viață în care organismul funcționează la capacitate maximă. Medicii români au astfel ocazia extraordinară de a prelua direct de la sursă modele predictive bazate pe inteligența artificială, inovații din medicina regenerativă și instrumente avansate de utilizare a biomarkerilor. Aceste tehnologii de ultimă generație schimbă complet regulile jocului, permițând specialiștilor să evalueze cu o precizie matematică riscurile de boală și să intervină personalizat cu mult înainte ca primele simptome să se instaleze.

Anvergura acestui eveniment și validarea sa internațională sunt confirmate de prezența unor experți care dictează ritmul descoperirilor la nivel mondial. Pe scena de la București va vorbi doamna doctor Maria Blasco, reputat biolog molecular a cărei muncă în domeniul telomerilor a deschis orizonturi formidabile în regenerarea celulară. Viziunea asupra viitorului este completată de inginerul transumanist José Cordeiro, un expert recunoscut care analizează impactul uriaș al inteligenței artificiale asupra prelungirii vieții. Acestora li se alătură lideri de opinie precum doctorul Ilia Stambler, promotor al integrării longevității în politicile publice, profesorul Valerio Orlando, specialist în epigenetică, cercetătoarea Elizabete Argale, aducând expertiză vitală despre sănătatea feminină și protejarea creierului împotriva afecțiunilor neurodegenerative.

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Această aliniere la standardele supreme ale medicinei se bazează pe fundația extrem de solidă construită la prima ediție a congresului. Evenimentul precedent a reunit peste patru sute de participanți dornici să asimileze noile direcții terapeutice, aducând în fața lor specialiști afiliați unor giganți academici precum Harvard Medical School, Yale University și Institutul Karolinska.

Succesul celor douăsprezece ore de dezbateri de anul trecut a demonstrat clar capacitatea specialiștilor noștri de a adopta rapid cele mai complexe protocoale de tratament. Ediția din 2026 consolidează acest progres esențial, garantând conectarea țării noastre la cele mai noi fluxuri de inovație medicală, un pas uriaș care va oferi pacienților români acces la acele terapii capabile să adauge ani plini de vitalitate fiecărei vieți.