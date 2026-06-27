S-a dat startul la cocktail-uri! Terasele îşi îmbie clienţii cu băuturi răcoritoare sau dulci, care par desprinse direct din clipurile de pe instagram. Băuturile non-alcoolice sunt tot mai căutate, iar clienţii pun pe primul loc gustul, nu conținutul de alcool.

"Este un cocktail exotic de vară, la ingrediente avem un rom caraibian, fresh de ananas și piure de fructul pasiunii.", explică barmanul.

Vara își intră în ritm cu temperaturi care necesită un extra de răcoare. Cocktailurile pe bază de citrice, ananas şi mentă proaspătă sunt la putere.

"Este foarte răcoritor, are un gust bun, menta se simte foarte bine, gheața îi dă un vibe de vară. Mai ales la terase seara, în weekenduri când ne simțim bine cu prietenii noștri.", spune un cetăţean.

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La fel de căutate sunt și spritz-urile sau long drink-urile.

"În acest sezon recomandăm toate băuturile pe bază de prosecco, cum sunt spritzurile, de exemplu avem Aperol, avem Hugo, avem chiar lavanda spritz sau cocktailuri de exemplu pentru tineri, cum ar fi long drink-urile.", explică Marian Bobocel, barman.

Comportamentul consumatorilor de cocktailuri pare, totuși, că s-a schimbat. Mai mult ca în alţi ani, tinerii preferă variantele care nu îi împiedică să şofeze pe drumul înapoi acasă.

Tot mai mulți tineri preferă cocktailuri și long drink-uri fără alcool, iar aspectul instagramabil contează aproape la fel de mult ca gustul.

"Cred că Hugo este preferatul meu, dar în general încercăm să consumăm și fără alcool. Cu cât este mai frumos și mai prezentabil, cu atât e mai ușor de consumat, ca să punem story-uri.", spune o fată.

"Mereu ne place să facem o poză cu băutura pe care o comandăm. Nu consider că are importanță dacă are alcool sau nu, gustul contează până la urmă.", adaugă o altă fată.

"Acum să pregătim cel mai cerut cocktail fără alcool, mojito strawberry. Punem multe bucăți de lime, mentă, apoi punem piureul de căpșuni, punem o băutură acidulată și este gata de servit.", precizează un barman.

Și relaxarea la piscină e altfel dacă lângă șezlong avem un cocktail.

"Îmi place foarte mult ceva răcoritor, acum am optat pentru un cocktail fără alcool, în timpul zilei se potrivește pentru că este foarte mult soare și este o atmosferă foarte plăcută, iar seara optez într-adevăr pentru ceva mai spritz, cum ar fi un Aperol.", adaugă un cetăţean.

"Din categoria cocktail-urilor avem mojito fără alcool, green apple, aloe ananas.", explică Andreea Iubiși, barman.

Fenomenul este influențat și de tot mai popularul ,"social drinking", pe măsură ce tot mai mulți tineri adoptă un stil de viață mai sănătos şi aleg să stea departe de alcool.