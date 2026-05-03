O grupare de hoţi a pus pe jar Poliţia Română! Infractorii au dat patru spargeri în doar câteva săptămâni, au furat peste 150.000 de lei şi au ştiut de fiecare dată cum să nu lase dovezi: au distrus camerele de supraveghere şi au şters amprentele. Criminaliştii au fost chemaţi astăzi la o benzinărie. Dispăruseră banii din casă şi ţigările de la raft. După ce s-au furat dintr-o primărie banii din taxe şi impozite. Momentan indiciile sunt la fel de puţine, însă poliţiştii cred că au reuşit să dea de urma autorilor.

Ultima ţintă a hoţilor a fost o benzinărie din Umbrăreşti, aflată la 15 kilometri de Tecuci.

Martor: Numai alarma am auzit, atât.

Reporter: Pe la cât?

Martor: Pe la 12. Am vrut să mă ridic, dar s-a mai întâmplat să sară alarma. Nu se găsesc hoţii. Sunt hoţi cu mănuşi pe mâini.

Ştiau că are programul limitat - au aşteptat ora închiderii şi au dat spargerea.

Peste 60.000 de lei furați, fără ca nimeni să sune imediat la 112

"Hoţii au tăiat cablurile de curent electric şi astfel s-au asigurat că nu mai funcţionează camerele de supraveghere, după care au intrat în benzinărie şi au furat banii şi mai multe baxuri de ţigări", transmite Adrian Obreja, reporter Observator.

Benzinăria se află pe Drumul Naţional 25, un drum tranzitat de sute de maşini, însă asta nu i-a oprit pe hoţi. Au plecat cu peste 60.000 de lei, bani din încasările staţiei peco. Vecinii au auzit gălăgie, însă nu au alertat poliţia. La 112 s-a sunat abia de dimineaţă, când angajata care trebuia să deschidă a găsit vraişte benzinăria.

"Au mai fost furturi şi astă iarnă, până de Crăciun, s-au auzit şi prin alte comune... ne e frică, dar ce putem face?", a spus o localnică.

Spargeri trase la indigo

Gruparea de răufăcători a dat o altă spargere în urmă cu o lună, la doar 6 kilometri distanţă. Atunci, au prădat taxele şi impozitele oamenilor din Iveşti, 90.000 de lei, cu acelaşi mod de operare - au intrat prin efracţie noaptea, după ce au tăiat curentul şi au distrus camerele de supraveghere. Înainte să fugă cu banii, au turnat o soluţie pe podeaua din primărie ca să-şi şteargă urmele.

"La 06:30, când am deschis sediul primăriei şi am încercat să dezactivez sistemul de alarmă, am găsit totul tăiat, rupt, devastat pe jos. Cu siguranţă-s profesionişti", a declarat Maricel Gheoca, primarul comunei Iveşti.

Poliţiştii au numărat 4 spargeri din martie şi până acum, toate parcă trase la indigo. Există un cerc de suspecţi, dar prea puţine indicii. Cert este că infractorii sunt bine antrenaţi, profesionişti şi cu planuri bine puse la punct - fără zgomot, fără martori, fără victime.

Patru spargeri în doar câteva luni. Hoții, de negăsit

Niciun suspect nu a fost prins în urma celor 4 spargeri din judeţul Galaţi. Vorbim de două staţii PECO, un magazin alimentar şi o primărie.

Localnic: Mie mi-a spart de două ori magazinul ăsta.

Reporter: Şi nu au prins hoţii niciodată?

Localnic: Nimic.

Reporter: Credeţi că o să-i prindă aici, la PECO?

Localnic: Nu, niciodată.

Prejudiciul total se ridică la peste 170.000 de lei.

