Fructele copilăriei, la preţ de rată la bancă. Devenite virale pe reţelele sociale, corcoduşele au ajuns să coste aproape 200 de lei kilogramul. Cei care au simţit trendul, şi-au reinventat afacerile. Iar clienţii vin şi plătesc. De poftă. Mulţi aşteaptă să le culeagă gratis, din copacul de la ţară.

"Ia uitați ce avem noi aici, ce sunt astea? Dacă sunteți gravide dați scroll, n-am ce să vă fac. Și cu puțină sare. Oricum, delicioase."

Corcoduşele cu sare au devenit trend naţional.

"Pe TikTok am văzut. Eu, cel puțin, când eram mică, le mâncam cu sare", a precizat o persoană.

Pe reţelele sociale le-a promovat şi un mic afacerist vizionar.

De la fruct banal la "vedetă" în aprozar

"Când ieșeam la stradă, oamenii spuneau Domnul Corcoduş, Domnul Corcoduş", a transmis Bekir Yildirim, furnizor.

Domnul Bekir, poreclit Corcoduş de urmăritori, şi-a regândit întreg aprozarul şi vinde acum corcoduşe mai mult decât orice alt fruct. Are o explicaţie şi pentru gust, şi pentru fenomenul online, şi pentru preţul despre care unii ar spune că esteexagerat.

"Corcoduş turcesc este mare, româneşte este un corcoduş sălbatic, este mai acru, corcoduş turcesc este altoit, este mai mare. Vedeţi ce mare este, aproape ca un ou. Corcodus nu e este o mâncare, este o plăcere", a declarat Bekir.

Prețuri neașteptate pentru un fruct considerat cândva banal

"Dacă înainte cireșele erau cele mai căutate și cele mai scumpe fructele sezonului, ei bine, rețelele sociale ne-au schimbat un pic preferințele. Corcodușele sunt acum în prim plan. În funcție de calitate și de proveniență, acestea pornesc de la 50 de lei pe kilogram și pot ajunge și la 200 de lei", transmite Oana Bogdan, reporter Observator.

Mânaţi de poftă, mulţi vin să cumpere chiar şi câte 100 de grame.

"Da, am văzut că e trend pe TikTok și deja stai 3 sau 4 ore când vin aici să cumpăr. Şi cu zahăr, și cu sare, și goale, și oricum. Acum aștept să se facă, să mă duc acasă la țară să le iau și acum", a spus un cumpărător.

Explicația specialiștilor pentru fenomenul corcodușelor

Când eram copii, corcodusele erau la îndemână și nu costau nimic. Și astăzi sunt tot gratuite, dar doar pentru cei norocoși care mai găsesc câte un astfel de pom prin apropierea caselor.

Reporter: V-ați fi așteptat să cumpărați corcoduşele?

Cumpărător: Sincer, nu. Nu m-aș fi așteptat să dau banii pe așa ceva, dar... S-a ajuns să dăm banii și pe corcodușe. Adică mai scumpe ca multe altele. Când avem și copii și asta, nu avem ce să facem.

Specialiștii spun că este vorba despre un efect clasic: combinația dintre raritate, import și viralizare online poate transforma orice produs banal într-unul premium, peste noapte.

