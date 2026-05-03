Din club, în coloană. Din liniştea munţilor, în gălăgia claxoanelor. Minivacanţa de 1 mai s-a încheiat, şi de această dată, cu un test de răbdare. Circulaţia a fost blocată complet pe autostrada A3 după ce şase maşini s-au ciocnit. Şi-aşa, tot traficul a fost deviat - unde altundeva - dacă nu pe DN1, în aceleaşi cozi interminabile. Pe Autostrada Soarelui, cursa şoferilor s-a oprit, din nou, la filtrele poliţiştilor.

După sărbătoarea micilor, a început marea aşteptare. Chiar dacă staţiunile de la munte n-au mai fost pline ca altădată, în trafic, nimic nu s-a shimbat. Aceleaşi coloane. Aceleaşi claxoane. Aceiaşi şoferi supăraţi.

"Nu ai ce să faci. Treaba asta se întâmplă de 20 de ani şi nimeni nu vede.", spune un şofer.

Pe DN1, la ieșire din Predeal către Comarnic, distanța de parcurs până în Comarnic este de 35 de kilometri. În mod normal, acest traseu nu durează mai mult de o jumătate de oră, în condițiile actuale de trafic însă, drumul până la Comarnic ajunge să dureze o oră și 53 de minute. Astfel, se petrece mai mult timp pe șosea decât în mod obișnuit.

Şi alternativele au fost, poate, la fel de aglomerate. Şoferii s-au consolat singuri sau au ales să facă cale întoarsă.

"Greşeala este Buşteniul. Din cauza parcărilor se blochează. Dacă nu ar fi parcările alea, s-ar merge lejer.", spune un bărbat.

Şofer: Nu este o noutate, se întâmplă an de an aceeaşi treabă. Vor fi şi de acum încolo, încă o perioadă lungă.

Reporter: La ce treabă vă referiţi?

Şofer: La blocajele care sunt pe DN, din cauză că drumurile sunt de zeci de ani aceleaşi, maşinile s-au înmulţit enorm.

Tot pe DN1 a ajuns şi o parte din aglomeraţia de pe A3. Şase maşini s-au ciocnit în judeţul Prahova, iar traficul a fost deviat.

"În urma acestui eveniment, o femeie de 55 de ani, pasager într-unul dintre auto a suferit răni uşoare, fiind transportată la Spitalul Judeţean Ploieşti.", spune Radu Gatan, reprezentant Direcţia Rutieră.

În trafic au stat şi turiştii care s-au întors de la mare. Imaginile din elicopterul poliţiei arată cum cozile se întind pe kilometri întregi. Poliţiştii au stat la pândă, din aer şi de la sol.

Pe drumul dinspre mare, polițiștii au instalat mai multe radare, iar în acest punct, la jumătatea drumului, șoferii sunt opriți aleatoriu pentru testări de alcool și droguri.

"Aţi consumat ceva băuturi cu alcool astăzi? Substanţe psihoactive? Consumăm, fumăm, ceva. O să facem şi o testare.", spun poliţiştii.

"Circulaţi cu prudenţă. Aveţi o maşină puternică, dar nu ne grăbim, e important să ajungem cu bine.", adaugă un alt poliţist.

"Ţineţi distanţa între auto, avem mai multe evenimente pe parcurs.", precizează un alt poliţist.

9.000 de poliţiştii au împânzit şosele zilele acestea.

