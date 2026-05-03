Duminică, 3 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 aprilie, Loteria Română a acordat 16.580 de câştiguri în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.

LOTO 6/49 duminică 3 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi - Sursa: Profimedia

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,85 milioane de lei (peste 3,86 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,16 milioane de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare azi, 3 mai

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker : 27, 12, 3, 19, 6 +4

: 27, 12, 3, 19, 6 +4 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus : 6 9 5 6 4 1

: 6 9 5 6 4 1 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc : 1 6 6 7 5 0

: 1 6 6 7 5 0 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc : 1 9 5 4 3 3 8

: 1 9 5 4 3 3 8 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40 : 37, 4, 36, 14, 40, 21

: 37, 4, 36, 14, 40, 21 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 38, 42, 17, 39, 45, 37

Articolul continuă după reclamă

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 759.900 de lei (peste 147.700 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 121.000 de lei (peste 23.500 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 54.000 de lei (peste 10.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 277.900 de lei (peste 54.000 de euro) ). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 183.400 de lei (peste 35.600 de euro)

La tragerea Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 1.087.790 de lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 83.100,86 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Piteşti.

Loto 6/49. Ultimele numere câştigătoare

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joke r: 9 + 30, 39, 41, 1, 19

r: 9 + 30, 39, 41, 1, 19 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus : 4 0 8 4 6 3

: 4 0 8 4 6 3 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc : 4 1 6 9 0 2

: 4 1 6 9 0 2 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc : 4 3 7 4 7 9 1

: 4 3 7 4 7 9 1 Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40 : 29, 24, 2, 15, 36, 13

: 29, 24, 2, 15, 36, 13 Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 30, 17, 23, 32, 42, 48

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cade sau nu Guvernul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰