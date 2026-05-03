LOTO 6/49 duminică 3 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi

Duminică, 3 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 aprilie, Loteria Română a acordat 16.580 de câştiguri în valoare totală de peste 2,63 milioane de lei.

de Redactia Observator

la 03.05.2026 , 18:51
LOTO 6/49 duminică 3 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi - Sursa: Profimedia

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,85 milioane de lei (peste 3,86 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,16 milioane de euro).

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele câștigătoare azi, 3 mai 

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 27, 12, 3, 19, 6 +4
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus:  6 9 5 6 4 1
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 1 6 6 7 5 0
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 1 9 5 4 3 3 8
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 37, 4, 36, 14, 40, 21
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 38, 42, 17, 39, 45, 37
Articolul continuă după reclamă

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 759.900 de lei (peste 147.700 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 121.000 de lei (peste 23.500 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 54.000 de lei (peste 10.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 277.900 de lei (peste 54.000 de euro) ). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 183.400 de lei (peste 35.600 de euro)

La tragerea Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 1.087.790 de lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 83.100,86 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Piteşti. 

Loto 6/49. Ultimele numere câştigătoare

  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 9 + 30, 39, 41, 1, 19
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 4 0 8 4 6 3
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 4 1 6 9 0 2 
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 4 3 7 4 7 9 1
  • Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 29, 24, 2, 15, 36, 13
  • Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 30, 17, 23, 32, 42, 48
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

loto 6 49 trageri loto premii loto numere castigatoare loto
Înapoi la Homepage
“Te-a iertat?” Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia
&#8220;Te-a iertat?&#8221; Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Cade sau nu Guvernul Bolojan?
Observator » Evenimente » LOTO 6/49 duminică 3 mai 2026. Numerele câştigătoare de azi
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.