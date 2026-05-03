Video Spargere la un PECO din Galați: hoții au tăiat curentul și au fugit cu 60.000 de lei. Legături cu alte furturi

Spargere ca-n filme, azi-noapte, la o stație PECO din județul Galați. Hoții au fugit cu aproximativ 60.000 de lei și mai multe pachete de țigări, iar furtul a fost descoperit de o angajată, dimineață, la începutul programului. Anchetatorii suspectează posibile legături cu alte trei cazuri similare, inclusiv spargerea unei primării din Galaţi de unde au dispărut banii din taxe şi impozite.

de Adrian Obreja

la 03.05.2026 , 13:53

Sunt cercetări în desfășurare la fața locului, după un jaf la o benzinărie din județul Galați. Din primele informații, hoții au tăiat cablurile de alimentare cu energie electrică pentru a dezactiva camerele de supraveghere, apoi au pătruns în interior și au furat banii.

Prejudiciul este estimat la aproximativ 60.000 de lei, la care se adaugă mai multe baxuri de țigări.

Jaful a fost descoperit în jurul orei 6:00, când o angajată a ajuns la serviciu, a observat că lipsesc banii și a sunat imediat la 112. Ulterior, anchetatorii au ajuns la fața locului.

Cazul nu este unul singular, însă. În ultimele două luni au avut loc alte patru spargeri similare în nordul județului Galați: la o stație PECO din satul Nicopole, un supermarket din Hanu Conachi, Primăria Ivești, iar acum la benzinăria din Umbrărești.

Potrivit polițiștilor, modul de operare este similar, însă până în acest moment nu a fost identificat niciun suspect. Anchetatorii continuă cercetările și ridică probe pentru a da de urma autorilor.

furt talhari galati benzinarie ancheta politie pagube
