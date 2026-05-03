Tragedie fără margini în Dobreşti. Un băieţel de un an a murit înecat în piscina din curtea bunicilor

Tragedie fără margini în localitatea doljeană Dobrești, unde un băiețel de doar un an și patru luni și-a pierdut viața după ce s-a înecat în piscina din curtea bunicilor. Potrivit surselor Observator, copilul se afla împreună cu mama sa în vizită, iar, la un moment dat, ar fi fost lăsat nesupravegheat pentru câteva clipe. Micuțul a ieșit singur în curte și a căzut în piscina în care se aflau aproximativ 50 de centimetri de apă.

Familia, care se ocupa cu cultivarea căpșunilor, ar fi fost lăsat copilul nesupravegheat câteva momente după ce o persoană din comună venise să cumpere căpșuni, iar atunci s-ar fi produs nenorocirea, spun sursele Observator. Când a fost găsit, copilul era în stare gravă.

Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat minute în șir să îl resusciteze, însă, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut tragedia.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, duminică, cu privire la faptul că un copil de un an şi patru luni, din Craiova, a căzut în piscina din curtea bunicilor materni, din comuna Dobreşti, satul Toceni.

"La faţa locului s-au deplasat şi un echipaj de ambulanţă şi un elicopter SMURD, însă, din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de pompieri, a fost declarat decesul copilului", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Ei continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

