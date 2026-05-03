Tragedie fără margini în Dobreşti. Un băieţel de un an a murit înecat în piscina din curtea bunicilor

Tragedie fără margini în localitatea doljeană Dobrești, unde un băiețel de doar un an și patru luni și-a pierdut viața după ce s-a înecat în piscina din curtea bunicilor. Potrivit surselor Observator, copilul se afla împreună cu mama sa în vizită, iar, la un moment dat, ar fi fost lăsat nesupravegheat pentru câteva clipe. Micuțul a ieșit singur în curte și a căzut în piscina în care se aflau aproximativ 50 de centimetri de apă. 

de Redactia Observator

la 03.05.2026 , 17:48
Tragedie fără margini în Dobreşti. Un băieţel de un an a murit înecat în piscina din curtea bunicilor Piscină în curte - Shutterstock

Familia, care se ocupa cu cultivarea căpșunilor, ar fi fost lăsat copilul nesupravegheat câteva momente după ce o persoană din comună venise să cumpere căpșuni, iar atunci s-ar fi produs nenorocirea, spun sursele Observator. Când a fost găsit, copilul era în stare gravă. 

Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat minute în șir să îl resusciteze, însă, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a petrecut tragedia.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, duminică, cu privire la faptul că un copil de un an şi patru luni, din Craiova, a căzut în piscina din curtea bunicilor materni, din comuna Dobreşti, satul Toceni.

Articolul continuă după reclamă

"La faţa locului s-au deplasat şi un echipaj de ambulanţă şi un elicopter SMURD, însă, din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de pompieri, a fost declarat decesul copilului", au afirmat reprezentanţii IPJ Dolj.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Ei continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

copil mort inecat dobresti bunici mama ancheta
Înapoi la Homepage
“Te-a iertat?” Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia
&#8220;Te-a iertat?&#8221; Răspunsul pe care l-a dat femeia, după ce şi-a înşelat soţul cu prietenul milionar al acestuia
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”
Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
O româncă de 16 ani a murit în timp ce filma un videoclip pe TikTok! Beatrice a căzut în râu, sub ochii prietenilor
Comentarii


Întrebarea zilei
Cade sau nu Guvernul Bolojan?
Observator » Evenimente » Tragedie fără margini în Dobreşti. Un băieţel de un an a murit înecat în piscina din curtea bunicilor
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.