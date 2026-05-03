Cu cât se apropie vara, cu atât ne gândim mai mult la fructe. Căpşuni, pepeni şi cireşe, dar nu de orice fel! Aşteptăm cu nerăbdare fructele cultivate la noi, care au într-adevăr gustul de odinioară şi care-şi merită toţi banii. Vestea proastă este că va trebui să aşteptăm câteva săptămâni în plus anul acesta, pentru că frigul a afectat serios culturile. Până atunci, românii se mulţumesc cu ce găsesc prin pieţe, adică fructele din import, care, din păcate nu prea au gust de vară.

Din cauza temperaturilor scăzute din acest an, cultivarea pepenilor româneşti a fost întârziată cu două săptămâni.

"Nu putem să le mai ţinem foarte mult în folie, fiind o vegetaţie mai mare, ele au nevoie şi de aer, iar în momentul acesta, când le-am dat la aer, din cauza temperaturilor, după cum observaţi, frunzele s-au ars", arată cultivatorii.

"Au fost foarte afectate din cauza diferenței ziua 24-22 de grade, iar noaptea undeva la 0, 1 grad. Spre dimineață a fost o temperatură foarte scăzută pentru ele. Practic a fost un șoc termic", a spus cultivatorul de pepeni Ionuţ Diţă.

Alte fructe, aceeaşi poveste.

"La căpşună îi trebuie foarte multă apă și căldură ca să se dezvolte, să crească fructul mare. Dacă e frig, nu crește cum trebuie. Ziua ai impresia că sunt foarte coapte, pe urmă, când dă frigul, se întoarce ca și lubeniţa", a spus cultivatorul de căpşuni Ștefan Bileru.

Şi pentru că au fost nevoiţi să investească mai mult în protecţia plantelor, şi preţul va fi mai piperat.

"Problema e că nu găsim de ale noastre, românești. Iar când găsim, sunt foarte scumpe"

"Ne uităm și noi după ce este convenabil, dar totuși preț-calitate să fie cât de cât pe buzunarele noastre"

"Eu sunt adeptă la calitate. Mai bine mai puțin și bun", spun cumpărătorii.

Pentru a-şi satisface totuşi poftele, românii cumpără ce găsesc prin pieţe.

"Cele din afară nu au niciun gust. Cumperi roşii, zici că mănânci iarbă. Căpşunile, la fel. Am luat săptămâna trecută, le-am aruncat"

"Cireşele noastre româneşti le aşteptăm, căpșunile noastre, alea cu gustul ăla din copilărie, din care puteam să facem o dulceață cum trebuie, pentru că astea sunt... parcă sunt plastic"

"Eu am luat căpșuni săptămâna trecută din Grecia și vă spun că nu le-am putut mânca", sunt părerile românilor.

Fructele româneşti vor ajunge pe tarabe abia pe la jumătatea lunii iunie.

