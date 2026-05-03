Toate drumurile au dus la mare în minivacanţă. Şi tot la mare, s-au dus şi banii. Vama Veche a fost rezervată în totalitate. Iar în Mamaia, cluburile au fost pline. Un bilanț provizoriu arată că aproximativ 40.000 de turiști au ajuns weekendul acesta pe litoral.

A fost un sfârșit de săptămână cu petreceri non-stop la Malul Mării. Cluburile au fost pline seară de seară, iar comenzile au curs fără încetare. Cei care au venit la mare nu s-au mai uitat la nota de plată, cea mai mare ajungând chiar și la 20.000 de lei.

Într-un hotel de patru stele din nordul stațiunii Mamaia, apartamentul care costă 1.500 de euro pe noapte a fost rezervat în toată această perioadă.

În urma cu puțin timp, unii dintre turiștii care s-au distrat în cluburile din nordul stațiunii Mamaia, au plecat către casă cu elicopterul. Au fost cifre record și la Telegondolă, dar și la Cazinou, iar bilanțul estimativ pentru cele trei zile la mare aici de 1 mai este de 40.000 de turiști.

