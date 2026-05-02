Un pompier militar şi-a găsit sfârşitul în Munţii Bucegi. Schia în afara pârtiilor omologate, printre brazi şi stânci abrupte, iar slalomurile curajoase au provocat o avalanşă. Nu a reuşit să se ferească din calea ei şi nu l-au ajutat nici echipamentul sau experienţa. De ani de zile, antrena trupele speciale de alpinişti din ISU. Cei doi schiori care-l însoţeau au sunat la 112, dar nici intervenţia rapidă a salvamontiştilor nu a reuşit să îl salveze.

Dan Colniceanu avea 35 de ani. Iubea munţii. Aventura. Şi sporturile extreme. Schia din pasiune. Şi se simţea suficient de stăpân pe abilităţile lui încât să încerce cele mai abrupte creste. De pe Valea Coştilei, locul care i-a fost ultimul drum, a postat deseori fotografii pe reţelele de socializare. Astăzi, slalomul lui curajos a provocat dezastrul.

Ultima coborâre pe muntele pe care îl iubea

"Am fost anunţaţi că s-a produs o avalanşă pe Valea Coștilei, din Munţii Bucegi. Am solicitat absolut toate resursele pe care le aveam: câine de avalanşă, elicopter şi echipă terestră. Este o vale foarte periculoasă, fiind un canion îngust şi foarte abrupt", a declarat Sergiu Frusinoiu, şef Salvamont Buşteni.

Pompierul militar a fost lovit de blocurile de gheaţă desprinse în avalanşă şi aruncat peste 500 de metri, într-o râpă. Salvamontiştii au intervenit rapid, însă după mai bine de o oră de masaj cardiac, inima bărbatului nu a mai bătut.

Valea Coștilei este una dintre cele mai frecventate de schiorii off-piste, în Bucegi. Cu riscuri, însă, pe măsură. Coborârea necesită o condiţie fizică şi o tehnică de excepţie, abilităţi de care nu ducea lipsă Dan Colniceanu.

Pompier de elită, respectat de colegi şi pasionat de munte

Tânărul absolvise Facultatea de Pompieri la Academia din Bucureşti. Colegii îl descriu drept unul dintre cei mai pricepuți alpiniști ai inspectoratului, era inclusiv profesor al grupei. În paralel, instruia şi o echipă de elită dedicată salvărilor din medii ostile. Şi-a dedicat cariera muntelui. Dimineaţă, a ieşit din tura de noapte şi a plecat să schieze.

"Locotenent-colonelul Dan Colniceanu lucra de 12 ani în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Braşov. În memoria lui, drapelul de pe platoul central al unităţii a fost coborât în bernă", transmite Claudiu Loghin, reporter Observator.

În urma lui rămân o soţie şi un copil de 4 ani

Colegii i-au dedicat şi o postare, în care îi descriu pasiunea pentru munte - ''locul pe care l-a iubit atât de mult, i-a fost şi ultimul drum'', au scris pompierii.

"Avem inimile pline de regret. A fost un coleg devotat, foarte bun profesionist, a iubit ceea ce făcea. Avea o flacără vie în ochi când vorbea de munte şi de alpinism", a transmis Cosmin Riciu, ISU Braşov.

Bărbatul era căsătorit din 2021 şi avea un băieţel de doar 4 ani.

