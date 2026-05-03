După epopeea furtului obiectelor din tezaurul dacic şi recuperarea lor spectaculoasă, coiful şi cele două brăţări au parte de o bine meritată publicitate. Aşa că în minivacanța de 1 Mai s-a stat la coadă la Muzeul Naţional de Istorie, acolo unde exponatele s-au întors și pot fi admirate de public.

Bucureştenii care au rămas în oraş în minivacanţa de 1 Mai au avut ocazia perfectă şi timpul necesar să admire coiful de la Coţofeneşti şi brăţările dacice recuperate după furtul din Olanda.

"Am vrut să vedem şi noi coiful. Cum arată după toate incidentele, ne bucurăm foarte mult că s-a găsit, am fost şocaţi de dispariţia lui, ne întrebam dacă va fi găsit", a spus un vizitator.

Prima zi din minivacanţă a adus cozi la Muzeul Naţional de Istorie. Cei mai mulţi dintre vizitatori au admirat pentru prima dată coiful. Alţii au devenit fani după furt, ba chiar şi-au luat şi haine personalizate.

Articolul continuă după reclamă

Vizitatoare: Am zis de ce nu, să ajutăm muzeul naţional şi mi s-a părut că e şi un design frumos.

Reporter: E prima dată când îl vedeţi?

Vizitatoare: L-am mai văzut şi înainte de-a fi luat, am venit să-l mai văd şi acum că cine ştie, poate se mai ia o dată.

"Am aşteptat să se facă vremea un pic mai bună şi am venit special. N-am mai fost în muzeul ăsta de când erau copiii mei mici. Dar totuşi ar trebui mers, să fie mai mult popularizat, artefactele astea ale noastre nu sunt cunoscute în lume", a spus o altă vizitatoare.

Oamenii au analizat fotografiile şi au încercat să afle singuri dacă piesele din tezaur au fost afectate în urma furtului.

"Oricum am înţeles că se va duce spre restaurare, că se vede că este deteriorat", a spus un alt vizitator.

Peste 1.000 de oameni au venit în fiecare zi la Muzeul de Istorie

"A fost o minune dumnezeiască, zic eu, că s-a returnat, eu nu mai aveam nicio speranţă, dar mă bucur foarte mult. Mă întreb ce se întâmplă cu a treia brăţară. Este epocală această returnare, este tezaurul naţional, cu ce să te reprezinţi? Ar fi fost nişte caraghioşi hoţii dacă ar fi topit piesa, dar piesa în sine, asta este valoarea ei, vechimea şi valoarea intrinsecă", a spus directorul Institutului de Istorie a Artei, Adrian Silvan Ionescu.

Peste 1.000 de oameni au venit în fiecare zi la Muzeul de Istorie, iar numărul creşte în weekend.

"Preţul pentru biletul pentru adulţi este 32 de lei, pentru pensionari 16 lei şi pentru elevi/studenţi 8 lei. Pe noi ne bucură foarte mult această reacţie a publicului şi îi aşteptăm în continuare", a spus muzeograful Roxana Pătraşcu.

"Pentru a-i atrage pe oamenii care se plimbă în aceste zile libere pe străzile deschise de pe Calea Victoriei, reprezentanţii Muzeului de Istorie au făcut şi un afiş mare cu coiful de la Coţofeneşti. Expoziţia este deschisă până mâine seară", a explicat reporterul Observator Maria Rohnean.

De luni, piesele recuperate din Olanda vor intra în restaurare pe o perioadă nelimitată. În ultima săptămână, coiful a avut peste 7000 de vizitatori.

Maria Rohnean Like „Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez. ➜

Întrebarea zilei Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰