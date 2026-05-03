A venit şi nota de plată, pe litoral. Indiferent de cât au cheltuit turiştii, şi nordul, şi sudul, au avut de câştigat. Aproximativ 40.000 de tineri au fost la mare în acest weekend. Din Mamaia, unii au plecat cu elicopterul. Din Vama Veche, cei mai mulţi cu trenul. O parte s-au întors acasă încă de sâmbătă, pentru că au terminat bugetul mai repede decât şi-au propus.

În Mamaia, luxul și opulența sunt cartea de vizită a milionarilor. Până și plecarea de la mare este deasupra tuturor.

La ora 11, imediat după micul dejun, unii dintre turiștii care au stat cazați la un hotel de patru stele din zona cluburilor au plecat cu elicopterul.

Pe cât de scumpă a fost plecarea, pe atât de scumpă a fost și șederea.

"Cea mai scumpă cameră a fost apartamentul nostru prezidențial, cu 1.500 de euro pe noapte și a fost dat toată perioada. Având în vedere targetul nostru de clienți, bugetul nostru e destul de mare, nu cred că au vreo limită", a declarat Răzvan Dobre, manager hotel.

Parcările localurilor au semănat cu un showroom de lux. Într-o singură privire au încăput milioane de euro.

Cum ban la ban trage, în cluburi comenzile au curs fără număr. Cea mai scumpă notă de plată din Mamaia a fost de 20.000 de euro.

"Cel mai mult am cheltuit aseară 80 de lei. Glumesc. Dacă ți-e sete tare sare de 8.000 de lei", a spus un turist.

Un club din nordul stațiunii Mamaia a închiriat un tren pentru petrecăreții care vor să ajungă în Capitală. Călătoria nu este oricum, ci cu un DJ care mixează până la destinație.

În Vama Veche, distracția a fost mai calculată.

"Am stat 9 inși pe un pat, patru pâini, un bax de Bucegi și parizer și a fost foarte bine", a spus un turist.

Turist: Noi am băut bere și am mâncat sandvișuri destul de multe. La 25 de lei e top, că e și foarte mare.

Reporter: Cât ai cheltuit?

Turist: Cred că vreo 400.

"Aproximativ cam 100 de lei pe zi, pentru că nu am cheltuit prea mulți bani, că băutura costă mult și mă distrez fără să beau", a spus alt turist.

Una dintre cele mai populare alegeri pentru cei care au vrut să fie pregătiți pentru încă o noapte albă, dar să nu cheltuie mult, a fost sandvișul. Un astfel de preparat cu pui, legume și sos costă doar 25 de lei.

Și clătitele și shaorma au fost la mare căutare.

"Numai sâmbătă seara am vândut 1.700 de boluri, a mers bine", a spus un comerciant.

Și pe seară bugetul a fost unul mai restrâns.

Turist: Am băut multe shot-uri, mult Cuba Libre.

Reporter: Cât ai cheltuit?

Turist: Vreo 200 de euro.

Aproximativ 40 de mii de turiști au fost pe litoral în minivacanță. Duminică, cei mai mulți dintre ei s-au îndreptat spre casă, după două nopți de dans fără oprire și de petreceri care le vor face sufletul să vibreze până anul viitor.

