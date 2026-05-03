Pe litoral, noaptea, nu se doarme! Şi asta s-a văzut cel mai bine în stațiunile care au răsunat până în zori. Distracția a fost la cote maxime, cu ringuri pline și ritmuri care nu au lăsat pe nimeni să stea jos. Toți au vrut să profite de ultima noapte din minivacanță, iar acum urmează cel mai greu pas: drumul spre casă, care cu siguranță le va da bătăi de cap turiștilor.

Vamaioții nu au avut niciun gând să pună frână distracției nici noaptea trecută. Au dansat şi s-au distrat până în zori, în aceeași atmosferă vibrantă.

"De trei zile bem încontinuu. […] Mai putem până la infinit", spuneau turiştii.

"Ne-am plimbat, am stat pe plajă, am fost în cluburi, ne-am distrat, am dansat. [...] Suntem un grup foarte mare, cred că suntem jumătate din oraşul nostru"

Articolul continuă după reclamă

"Foarte bine! Mergem prin cluburi, dansăm împreună, bem, nu am ieşit doar noi 4, o să fie super, e seara fetelor", au povestit alte turiste.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cât au plătit petrecăreţii pentru o noapte de distracţie pe litoral

Nici prețurile ridicate nu i-au descurajat pe petrecăreți, iar cei mai mulți au fost dispuși să plătească oricât pentru plăcerea lor.

Turist: Am băut multe shot-uri, mult Cuba Libre.

Reporter: Cât ai cheltuit?

Turist: Vreo 200 de euro.

Turişti: 1.200 de lei, 1.300.

Reporter: Şi e mult sau puţin?

Turişti: Puţin.

"Sincer, chiar nu am cheltuit mult, pentru că nu prea consum băutură sau ceva, cred că am cheltuit maxim 5 milioane", a spus o tânără.

La Mamaia, notele de plată au multe zerouri la final

Distracție a fost şi la Mamaia. Doar că aici, petrecerile înseamnă cu totul şi cu totul altceva, comparativ cu Vama Veche. În localurile de fiţe, notele de plată au multe zerouri la final.

"Senzaţional, a fost peste aşteptări. Sperăm să continuăm în ritmul acesta, până acum au fost doar încercări", a spus managerul unui club, Jean Sasu.

"Îl sărbătorim aici alături de toţi prietenii noştri. Cu prietenii la mare mereu a fost o plăcere", au spus turiştii.

"Nu am unde să parchez efectiv. […] De aici sunt şi nu am văzut în viaţa mea aşa aglomeraţie", a spus un localnic.

Astăzi este ultima zi din minivacanţă, iar aglomeraţia din cluburi se va muta pe drumurile de întoarcere spre case.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰