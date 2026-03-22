Gură de oxigen pentru capitala sufocată de poluare. Bucureştiul mai primeşte o şansă în războiul cu drujbele care ameninţă cea mai mare pădure a oraşului. Pădurea Băneasa ar putea fi declarată parc natural și arie protejată anul acesta. Ministrul Mediului vrea să oprească astfel defrişările şi extinderea construcțiilor.

Pădurea Băneasa s-a confruntat în ultimii ani cu probleme majore care au provocat creşterea poluării fonice şi a aerului.

Chiar la marginea Pădurii Băneasa, printre copaci, se văd gunoaie, iar în unele zone sute de arbori au fost tăiați în ultimii ani pentru a face loc drumurilor și construcțiilor din apropiere.

Asociaţia "Parcul Natural Bucureşti" a depus un studiu la Academia Română, primul pas într-un proces care ar putea duce la înfiinţarea Parcului Natural Pădurea Băneasa. Acesta va fi inclus într-o arie protejată de peste 1.200 de hectare care va cuprinde terenuri din București, Voluntari și Tunari.

"Este foarte clar că ce se întâmplă astăzi în pădurea Băneasa nu este în regulă. Nu trebuie să ne ferim să spunem că pădurea Băneasa a fost văzută ca un potențial teritoriu de fapt construibil", a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Studiul depus la Academie arată că în Pădurea Băneasa au fost identificate sute de specii de mamifere, reptile şi păsări, dintre care 50 sunt protejate. În plus, pădurea adăposteşte 80 de specii de flori care o transformă într-un ecosistem urban valoros.

"Acolo, au fost, de-a lungul timpului, probleme care ar fi putut să fie preîntâmpinate, dacă doar ar fi fost mult mai protejată pădurea", a mai spus Diana Buzoianu.

Planul prevede alocarea unui buget de aproximativ 5.000.000 de euro pentru refacerea zonelor degradate. Activiștii de mediu cred că doar statutul de parc natural poate opri distrugerea pădurii Băneasa.

"Partea din Băneasa care ţine de Bucureşti nu va mai putea fi tăiată comercial odată ce metodologia de desmnare a centurilor verzi din jurul tuturor oraşelor ţării vor fi adoptate de către minister", a spus pentru Observator Alex Găvan, fondator "Centura Verde".

Un raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului arată că în pădure au existat și lucrări făcute fără aprobări legale, inclusiv prelungirea unui drum forestier folosit pentru accesul mașinilor spre cartierele rezidenţiale din zonă.

