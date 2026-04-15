Hackerii ruşi au spart conturile Armatei Române. Forţele Aeriene şi bazele NATO, vizate de atac

Hackerii afiliaţi Kremlinului au spart peste 170 de conturi de e-mail, unele dintre ele aparţinând Forţelor Aeriene Române, informează Reuters.

Hackerii care au legături cu Rusia au spart peste 170 de conturi de e-mail aparţinând procurorilor din anchetatorilor din Ucraina în ultime luni, dar au vizat şi adrese de mail din România, Grecia, Serbia şi Bulgaria. Hackerii au expus din greşeală datele culese, iar acestea au fost interpretate de Ctrl-Alt-Intel, un grup de cercetători britanici şi americani specializaţi în ameninţări cibernetice.

MApN nu a comentat incidentul

Faptul că hackerii nu şi-au acoperit urmele reprezintă "o greșeală operațională uriașă. Au lăsat ușa din față larg deschisă", susţin cercetătorii britanici. Potrivit Ctrl-Alt-Intel, câteva zeci de oficiali şi agenţii europene au fost compromise în urma atacului cibernetic. Hackerii au vizat în mod special Ucraina, dar au atacat şi ţinte din ţările vecine mai ales dacă acestea erau membre NATO, aşa cum este cazul României.

În cazul nostru, potrivit datelor analizate de Ctrl-Alt-Intel, cel puţin 67 de conturi de e-mail aparţinând Forţelor Aeriene Române au fost atacate. Printre acestea se numără câteva adrese de mail ale unor baze aeriene NATO şi contul unui ofiţer de rang înalt. Reuters a cerut Ministerul Apărării Naţionale un punct de vedere, dar MApN nu a oferit niciun răspuns.

Săptămâna trecută preşedintele Nicuşor Dan anunţa că SRI, alături de FBI şi alte structuri europene, a destructurat o rețea de hackeri ruși care a transformat routerele personale în instrumente de spionaj global.

