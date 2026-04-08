Fancy Bear, hackerii GRU, furau informații militare prin routere Wi-Fi. FBI și SRI au destructurat rețeaua

O rețea de hackeri ruși a transformat routere personale în instrumente de spionaj global, dar a fost destructurată într-o operațiune coordonată de FBI și servicii europene, printre care şi SRI. Preşedintele României, Nicuşor Dan, acuză Rusia că îşi continuă războiul hibrid împotriva țărilor occidentale.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a raportat miercuri că o operaţiune comună cu Biroul Federal de Investigaţii al SUA (FBI) şi cu alte agenţii de securitate din Uniunea Europeană, printre care şi SRI a neutralizat o operaţiune cibernetică a serviciilor de informaţii militare ruseşti (GRU) care a efectuat atacuri cibernetice prin preluarea controlului asupra routerelor aparţinând unor utilizatori privaţi din mai multe ţări occidentale. Este vorba despre gruparea de hacking de elită Fancy Bear, potrivit Politico.

Conform declaraţiei, acţiunea SBU cu FBI şi cu alte agenţii de securitate a blocat accesul serviciilor de informaţii militare ruseşti la peste o sută de servere active pe teritoriul ucrainean, asupra cărora reuşiseră să preia controlul. SBU nu a furnizat informaţii despre numărul de servere pe care GRU le-ar fi putut compromite în alte ţări.

Cum acţionau hackerii ruşi

Serviciile de informaţii militare ruseşti au folosit routerele compromise pentru a colecta parole, alte forme de identificare şi diverse tipuri de informaţii sensibile, conform sursei citate.

Potrivit serviciului de informaţii ucrainean, acţiunea comună cu FBI şi alte agenţii, între care şi SRI, a împiedicat alte operaţiuni cibernetice ruseşti, mai distructive. Routerele vizate de hackerii ruşi nu respectau toate protocoalele de securitate.

Nicuşor Dan: Rusia continuă războiul hibrid

Preşedintele Nicuşor Dan acuză Rusia că îşi continuă războiul hibrid împotriva ţărilor occidentale. "FBI, împreună cu mai mulți parteneri, printre care SRI, a anunțat destructurarea unui atac informatic prelungit asupra infrastructurii sensibile din mai multe state occidentale. Actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice.

Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali", a scris şeful statului.

