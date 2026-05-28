Hacker constănţean, condamnat în SUA la peste 4 ani de închisoare. Cum a păgubit statul cu 250.000 de dolari

Un constănțean de 46 de ani a fost condamnat la peste patru ani de închisoare federală în SUA. Bărbatul este acuzat că a vândut credențiale de autentificare furate, care ofereau acces la rețeaua informatică a Departamentului pentru Managementul Situațiilor de Urgență din statul Oregon, în 2021.

Cătălin Dragomir, un constănțean în vârstă de 46 de ani, a pledat vinovat pentru furt agravat de identitate și obținerea de informații de pe un computer protejat. Infracțiunea este considerată cu atât mai gravă cu cât a vizat o agenție guvernamentală care protejează infrastructura critică a statului. El a fost condamnat la patru ani și opt luni de închisoare, potrivit Oregon Live.

Potrivit procurorilor federali, Dragomir a promovat pe dark web "acces de administrator" la o rețea care includea trei servere și 50 de computere conectate la Departamentul pentru Managementul Situațiilor de Urgență al statului.

Instituția are rolul de a preveni, pregăti și răspunde la dezastre, inclusiv incendii de vegetație și inundații, și administrează granturi federale și de stat pentru a ajuta comunitățile locale să se reconstruiască după dezastre.

Articolul continuă după reclamă

Constănţeanul a provocat pierderi de cel puţin 250.000 dolari

Ca parte a acordului de recunoaștere a vinovăției, Dragomir a admis că, la începutul lunii iunie 2021, a distribuit capturi de ecran cu datele personale ale unui angajat al statului unui potențial cumpărător, pentru a demonstra că avea acces la rețeaua informatică a instituției. Capturile includeau numele angajatului, data nașterii, numărul de securitate socială și adresa de e-mail. Pe 16 iunie 2021, el a vândut accesul la rețea pentru 3.000 de dolari în Bitcoin.

Separat, el a recunoscut că a vândut și informații personale provenite din rețelele informatice ale altor cel puțin 10 victime din SUA, provocând pierderi de cel puțin 250.000 de dolari, potrivit acordului de recunoaștere a vinovăției, arată comunicatul de presă al Departamentului de Justiție al SUA.

Procurorii nu au identificat celelalte victime, însă l-au descris pe Dragomir drept "extrem de prolific", spunând că distribuia informații sensibile despre rețele informatice "în toată lumea, iar și iar și iar".

Ce le-a spus constănţeanul anchetatorilor

Constănțeanul, care și-a petrecut ultimele 16 luni în închisoarea Columbia County Jail, i-a spus judecătorului că și-a asumat responsabilitatea imediat ce FBI-ul a apărut la ușa sa, în România, în noiembrie 2024, oferind parolele pentru computerul și telefonul său.

El a spus că ulterior a petrecut trei ore discutând cu FBI-ul și a fost de acord să coopereze cu anchetatorii, înainte de a semna acordul de recunoaștere a vinovăției, în februarie.

Totuși, a afirmat că nu el a fost creierul operațiunii și că lucra pentru un alt hacker. Cu toate acestea, a spus că își asumă întreaga responsabilitate.

"Am făcut o greșeală. Nu știu ce a fost în mintea mea. [...] Nu știu la ce mă gândeam", a spus el.

Judecătorul a redus cu două luni pedeapsa recomandată de procurori, pentru a ține cont de cele două luni petrecute de Dragomir în arest în România, înainte de extrădarea sa în Statele Unite.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰