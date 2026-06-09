Heleşteu ilegal, rupt de ploaie la Câmpulung. Apa a inundat subsolurile oamenilor: "Nu poţi să te plictiseşti"

Situaţie de urgenţă la Câmpulung, după o ploaie torenţială care a inundat subsoluri, străzi şi rigole. Cea mai gravă problemă a apărut pe strada Emil Gârleanu, unde un heleşteu construit ilegal, în care erau crescute raţe şi gâşte, s-a umplut cu apă, iar malurile de pământ au cedat. Apa a ajuns pe stradă şi în subsolurile vecinilor, iar primarul Elena Lasconi a convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă.

Subsoluri inundate la Câmpulung după ce un heleşteu ilegal s-a revărsat - Elena Lasconi | Captură Facebook

"Astăzi am convocat Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă. Echipele EDILUL, ADP, ISU, Poliţia locală şi municipală au intervenit în mai multe locuri din Câmpulung. Ploaia torenţială a cauzat multe probleme: subsoluri inundate, străzi şi rigole colmatate", a transmis, marţi seară, Elena Lasconi, într-un mesaj pe Facebook.

Primarul municipiului Câmpulung a precizat că cea mai gravă problemă a avut loc pe strada Emil Gârleanu, lângă blocul 17.

"Un cetăţean a făcut fără autorizaţie un heleşteu uriaş unde creşte câteva zeci de raţe şi gâşte (...) Cetăţeanul a făcut după cum l-a tăiat capul această capodoperă. A astupat un canal de captare ape pluviale, iar marginile heleşteului sunt făcute din pământ. Când a început ploaia heleşteul s-a umplut şi a rupt împrejmuirea de pământ. Aşa că toată apa a luat-o la vale pe stradă şi în subsolurile oamenilor. Fiind o situaţie de urgenţă, am intrat pe proprietate ca să remediem problema, iar iubitorul de raţe şi gâşte va suporta rigorile legii. Să fim sănătoşi! La Câmpulung nu ai cum să te plictiseşti", a precizat edilul.

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Lasconi avertizează, de asemenea, că se anunţă cod portocaliu până miercuri dimineaţă la ora nouă, precizând că echipele sunt pregătite să intervină.