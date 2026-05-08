Hidroelectrica acuză, într-un comunicat publicat pe Bursa de Valori București, comunicarea Ministerului Energiei, acționar majoritar al companiei, în speța referitoare la situația lui Silviu Avram, actualmente președinte al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica.

Conform documentului, "la data prezentei, Hidroelectrica nu a receptionat o solicitare formala de completare a ordinii de zi din partea actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, insotita de documentatia aferenta prevazuta de cadrul legal aplicabil".

Compania atrage atenția că a aflat din presă despre intenția Ministerului Energiei, fapt ce pune compania listată într-o situație delicată.

"In acest context, informatiile privind intentia de suplimentare a ordinii de zi au fost facute publice prin intermediul unui comunicat de presa anterior primirii de catre emitent a unei solicitari oficiale de completare a ordinii de zi, fapt care a generat imposibilitatea societatii de a verifica, analiza si comunica in mod corespunzator informatia catre piata, in conformitate cu obligatiile legale ce revin unui emitent listat", se arată în documentul oficial.

Articolul continuă după reclamă

În plus, informația la care face referire Ministerul Energiei este una "privilegiată de către legislația pieței de capital", iar distribuirea acesteia "ridică serioase preocupari din perspectiva respectarii obligatiilor prevazute de Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piata (MAR)".

De asemenea, compania amintește că "publicarea unui comunicat prin canale externe mecanismelor oficiale de informare a pietei, in absenta unei raportari curente realizate de emitent si anterior notificarii oficiale a societatii ridica ingrijorari din perspectiva respectarii principiilor de guvernanta corporativa si a obligatiei de asigurare a tratamentului egal al actionarilor si investitorilor, prevazute atat de Legea nr. 24/2017, cat si de OUG nr. 109/2011".

Ministerul Energiei a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, că ordinea de zi pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor, programată la data de 29 mai, va fi suplimentată cu un act adițional la contractul de mandat al lui Silviu Răzvan Avram, prin care acesta să fie suspendat din funcție până la finalizarea dosarului.

"Adunarea generală a acţionarilor de la compania Hidroelectrica va propune un act adiţional la contractul de mandat al lui Silviu Răzvan Avram, preşedinte al Consiliului de supraveghere al Hidroelectrica, prin care acesta să fie suspendat până la finalizarea dosarului în care dl. Silviu Răzvan Avram are calitatea de inculpat. Este vorba despre dosarul nr. 6631/2/2025 aflat pe rolul Secţiei I penale la Curtea de Apel Bucureşti având ca obiect "luarea de mită (art. 289 NCP) alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 35 alin.(1) Cod penal", se menţionează în comunicatul transmis de Ministerul Energiei.

Conform Ministerului Energiei, Silviu Avram este inculpat "în dosarul nr. 6631/2/2025 aflat pe rolul Secţiei I penale la Curtea de Apel Bucureşti având ca obiect "luarea de mită (art. 289 NCP) alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 35 alin.(1) Cod penal", se menţionează în comunicatul transmis de Ministerul Energiei.

Potrivit sursei citate, acest dosar a fost constituit pe rolul instanţei în data de 21 octombrie 2024. De asemenea, Silviu Răzvan Avram este inculpat şi în dosarul nr. 6631/2/2025/a1 având ca obiect "măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară" înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti în data de 21 octombrie 2025 şi în dosarul nr. 6631/2/2025/a1.1 având ca obiect "verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 Cod procedură penală)".

Documente: comunicat.pdf

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰