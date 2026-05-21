Bogdan Badea nu mai candidează pentru şefia Hidroelectrica: Nu vreau să conduc compania ca în anii '50

Directorul interimar al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a anunţat, joi, că s-a retras din procedura de selecţie pentru postul de director general al companiei, după ce ajunsese pe lista scurtă, pe motiv că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă nu reprezintă normalitatea şi nu îşi doreşte să conducă această companie ''într-un mediu specific anilor '50''.

"Este un pas înainte faţă de precedenta selecţie, unde nu corespundeam criteriilor pe care consultantul angajat să facă această selecţie le stabilise şi le considera necesare pentru cineva care doreşte să conducă compania Hidroelectrica. Sigur că în viaţă tot timpul avem de învăţat, e adevărat că nu de la oricine, dar este un sector frumos, este un sector dinamic, este un sector complex. Ca atare, iată, astăzi, în cea de-a doua procedură de selecţie, cu plăcută surprindere am constatat că sunt pe lista scurtă. Cu toate acestea, tot astăzi am luat decizia să nu mai candidez. Şi am luat această decizie, vă spun, nu foarte uşor, dar ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, faptul că problemele României s-au rezumat la cele mai importante companii de stat care, spre deosebire de ceea ce se întâmplă astăzi în România, au demonstrat performanţă - şi această performanţă, indiferent ce spune un politician sau altul, este măsurabilă. stăzi, Hidroelectrica are o capitalizare de peste 80 de miliarde de lei (...) Nu cred că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă reprezintă normalitatea. Nu am dorit să implicăm compania în dezbaterile politice, cu toate că am fost introduşi, dar nici nu putem accepta să fim umiliţi, să fim tăvăliţi, să fim hărţuiţi de tot felul de decidenţi politici care, din dorinţa de a muta atenţia de pe adevăratele probleme ale României pe cele mai valoroase companii de stat - şi asta vedem în fiecare zi - din punctul meu de vedere anumite lucruri trebuie să aibă o limită", a afirmat Badea, într-o conferinţă de presă, relatează Agerpres.

Acesta a subliniat că nu îşi doreşte să conducă Hidroelectrica într-un mediu specific anilor '50.

"Eu nu doresc să conduc Hidroelectrica într-un astfel de mediu specific anilor '50. Atunci hăituiam chiaburimea, atunci arestam şi băgam la închisoare intelectualii României tot aşa, creând frustrări, arătând cu degetul, criticând fără fundament. Acesta este motivul pentru care eu, personal, nu doresc să mai continui această competiţie. Cred că din 2017, când am preluat în calitate de preşedinte interimar această companie, şi până astăzi s-au văzut nişte lucruri. Niciun politician din România nu a stat în faţa investitorilor. Când am făcut listarea, noi am pus Hidroelectrica pe hartă, noi am discutat cu investitorii şi am încercat să-i convingem să vină în România. Oportunităţile de investiţii sunt în toată lumea. Noi suntem un punctişor pe hartă şi fondurile de investiţii când aleg să investească în România, în Hidroelectrica sau în Asia, se uită la ceea ce oferă compania, la ce perspectivă de dezvoltare are, la ceea ce îşi propune managementul să facă şi ia decizia: 'Da, aici este un loc unde merită să investesc, pentru că există trasabilitate, pentru că există o performanţă şi pentru că există o direcţie coerentă'. Nu a stat nimeni în faţa investitorilor, aşa cum am spus, şi listarea companiei, pentru că şi ăsta a fost un mare subiect de discuţie, a fost făcută de colegii din Hidroelectrica, de consultanţii pe care i-am avut, de reprezentanţii Fondului Proprietatea, care şi ei alături de noi au pus toate eforturile şi resursele necesare pentru a fi, până la urmă, cea mai de succes listare din România", a transmis acesta.

Bogdan Badea a subliniat că de la listarea companiei pe bursă, acţiunile nu au coborât niciodată sub preţul de listare, respectiv 104 lei, acum fiind la 180 de lei.

"De atunci şi până acum, o zi acţiunile Hidroelectrica nu au scăzut sub preţul pe care l-am avut în vedere, de 104 lei la momentul listării. De atunci şi până acum, valoarea companiei a crescut continuu. Ca atare, spuneam că niciodată nu e prea târziu să înveţi lucruri noi, dar mai spun că nu de la oricine. Şi în materie de energie şi în materie de listări cred că sunt foarte puţini politiceni astăzi care pot să ne dea lecţii", a subliniat el.

Directorul interimar al Hidroelectrica a precizat că această decizie de a se retrage din cursa pentru şefia companiei a fost una personală.

"Este o decizie personală, este o decizie pe care am luat-o văzând tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Nu mi se pare normal să fim subiect de dezbatere publică fără argumente, să fim forţaţi să facem anumite investiţii care poate nu fac sens economic, să fim condiţionaţi cu bugetul şi cu memorandumuri. (...) Astăzi, compania este la o capitalizare de peste 80 de miliarde. Anul trecut am avut cel mai bun an din punct de vedere al investiţiilor. Colegii au depus eforturi enorme să pregătească investiţii de mare anvergură şi prioritatea Hidroelectrica este în hidrocentrale. Prioritatea Hidroelectrica este să dea plusvaloare pe ceea ce are astăzi. În planul doi este diversificarea, optimizarea şi alte lucruri care vor contribui la creşterea valorii companiei. Ne bucurăm foarte mult că cei care contează pentru noi, adică investitorii, au apreciat eforturile care s-au făcut. Îmi pare foarte rău că politicienii care au adus ţara acolo unde suntem astăzi nu apreciază acest lucru. Dar cred că odată ce vom avea un guvern stabil şi normal poate vorbim serios despre ce a mai rămas din guvernanţa corporativă în companiile de stat. Dacă ne întoarcem la principiul că un om le ştie pe toate nu ştiu care mai este rolul nostru. Atunci, dacă suntem plătiţi cu un leu sau cu doi lei, în poziţiile în care suntem este prea mult pentru că nu mai avem niciun rol. Dacă deciziile vin de sus în jos şi nu de jos în sus, dacă deciziile nu le iau oamenii tehnici care se pricep, ci le iau oamenii politici care le ştiu pe toate, atunci n-are sens să mergem mai departe", a susţinut Bogdan Badea.

El a subliniat că va rămâne director de investiţii în companie.

"Nu îmi menţin mandatul. Funcţia de preşedinte al directoratului este una pură onorifică, care presupune doar responsabilităţi în ceea ce înseamnă interfaţarea cu dumneavoastră, cu instituţiile statului şi aşa mai departe. Eu, astăzi, sunt director de investiţii şi aşa voi rămâne. Avem prea multe proiecte în derulare, estea prea multă muncă depusă pentru a da cu piciorul eforturilor pe care colegii le-au făcut şi cred că, dacă acesta este preţul să putem creşte salariile unor sute de oameni la Reşiţa, să putem creşte salariile la Hidroserv, să putem angaja oameni care ne sunt absolut necesari (...) şi pentru a putea să dezvoltăm activitatea de furnizare la nivelul la care ne dorim şi noi, vă doriţi şi dumneavoastră, pentru că este o linie de business pe care ne-am dorit-o foarte mult când am văzut nedreptatea din piaţă, când am învăţat preţurile din piaţă raportat la ce ştiam noi că putem face. Şi cred că faptul că Hidroelectrica este astăzi cel mai mare furnizor este un mare avantaj pe care toţi românii îl au. Şi de aceea suntem cei mai competitivi. Sigur că acest lucru a deranjat foarte mulţi băieţi deştepţi. Sigur că nu se bucură nimeni că Hidroelectrica, în loc să mai dea ca pe vremuri la traderi sau să vândă ieftin pe bursele de energie şi să fie revândute la preţuri astronomice către clientul final, astăzi vă dă direct dumneavoastră. Sunt foarte multe supărări, dar, dacă acesta este preţul, e un preţ prea mic comparativ cu importanţa pe care această companie o are", a adăugat Badea.

Oficialul companiei a reiterat că ceea ce se întâmplă acum nu este un mediu sănătos. "Motivul pentru care eu am decis să nu mai continui: nu este un mediu sănătos ceea ce se întâmplă, nu mai există guvernanţă corporativă în România şi e important să ştim în ce direcţie mergem. Dacă se doreşte cândva - şi într-un mediu aşezat, fără emoţii politice, se doreşte ca să ne întoarcem la ceea ce a făcut ca toate companiile din energie pe care le vedeţi astăzi - Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz, Transelectrica - care au performanţă mult peste performanţa ţării să rămână aşa, atunci stăm la masă. Dacă se doreşte să ne întoarcem la tătucul care le ştie pe toate şi ne spune ce avem de făcut, nu mulţumesc, nu mai îmi doresc", a transmis acesta.

