Românul care a vorbit în numele SUA la ONU despre drona din Galaţi. Discursul de 1 minut al lui Dan Negrea

Reprezentantul Statelor Unite la ONU, care a transmis un mesaj ferm de sprijin pentru România după incidentul cu drona rusească de la Galaţi, este un român. Într-un discurs de 1 minut, Dan Negrea a reafirmat angajamentul Statelor Unite de a apăra "fiecare centimetru din teritoriului NATO".

Val de sprijin pentru România la ONU. Pentru prima dată în 70 de ani, Consiliul de Securitate al Organizaţiei s-a reunit la cererea ţării noastre. Cazul dronei care a explodat pe blocul din Galaţi a fost dezbătut la New York. 56 de ţări au acuzat Rusia de escaladare şi au condamnat ferm cel mai grav incident de securitate din ţara noastră de la începerea războiului din Ucraina.

Din partea SUA a luat cuvântul chiar un diplomat român. Dan Negrea a condamnat ferm incursiunea imprudentă a dronei ruseşti în spaţiul aerian al României şi a subliniat necesitatea încetării depline a războiului dintre Rusia și Ucraina.

Discursul ambasadorului SUA la ONU

Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule director Gotoh, pentru prezentarea de astăzi. De asemenea, îi urăm bun venit în Consiliu Ministrei de Externe a României, doamna Oana-Silvia Țoiu.

Dragi colegi,

Condamnăm ferm incursiunea imprudentă a unei drone militare rusești în spațiul aerian al României. În urma acestui incident, drona a lovit un bloc de locuințe, iar mai multe persoane au fost rănite.

Statele Unite sunt alături de aliatul lor din NATO, România. Gândurile noastre se îndreaptă către persoanele rănite și către toți cei afectați de acest atac din Galați. Așa cum am afirmat și anterior, vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO.

Acest incident demonstrează încă o dată cât de urgentă este încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina. Statele Unite își reiterează apelul pentru o încetare imediată și deplină a focului, ca prim pas către o pace durabilă și către încheierea acestui conflict.

Războiul trebuie să înceteze. Statele Unite sunt pregătite să facă tot ceea ce este necesar pentru a contribui la încheierea rapidă și definitivă a războiului dintre Rusia și Ucraina. Vă mulțumesc.

Cine este Dan Negrea

Dan Negrea ocupă funcția de reprezentant al Statelor Unite în cadrul Consiliului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite (ECOSOC) și de reprezentant supleant al SUA la sesiunile Adunării Generale a ONU.

În 2025, acesta a făcut parte din echipa de tranziție politică a Export-Import Bank of the United States (EXIM Bank). În perioada 2021 - 2024, a fondat și a condus Freedom and Prosperity Center, un centru de analiză și politici publice din Washington.

În timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, Dan Negrea a activat în cadrul Departamentului de Stat al SUA, unde a fost consilier principal pentru probleme economice în Biroul de Planificare Politică al secretarului de stat. Ulterior, a deținut funcția de reprezentant special pentru afaceri comerciale și de afaceri.

Negrea a avut o carieră de peste trei decenii pe Wall Street, ocupând poziții de conducere atât în domeniul investițiilor bancare, cât și al fondurilor de private equity.

Născut în România, Dan Negrea a fugit din țară la vârsta de 24 de ani, în perioada regimului comunist, și a solicitat azil politic în Statele Unite. Este absolvent al unui program MBA la Universitatea Cornell și deține un masterat al Școlii pentru Relații Economice Internaționale din România.

De-a lungul carierei sale, a publicat cărți și articole dedicate politicii externe și relațiilor internaționale. De asemenea, este membru al Ordinului de Malta, organizație catolică cu activități caritabile și umanitare.

Schimb acid de replici între România şi Rusia la ONU

Înconjurată de zeci de ambasadori, şefa diplomaţiei române la ONU a prezentat încălcările flagrante ale dreptului internaţional şi pericolele care vin din partea Rusiei. Oana Ţoiu a avut în mapă şi raportul oficial scris de ministerul Apărării, cu probe care arată clar că drona încărcată cu explozibil era rusească.

"Adevărul nu este întotdeauna evident de la sine. Şi adevărul trebuie protejat, aşa cum ne protejăm teritoriul, apele şi spaţiul aerian. Nu ar trebui să considerăm această nouă escaladare ca o nouă normalitate. Avem o responsabilitate comună nu doar pentru a arăta care sunt limitele, dar şi pentru a ne asigura că nu mutăm aceste graniţe sau limite după cum ar vrea unii. Este imperativ ca acest Consiliu să se ocupe de această agresiune neprovocată", a declarat ministrul Oana Ţoiu.

Replica Moscovei nu s-a lăsat aşteptată. Ambasadorul rus crede că România s-a pripit în deciziile pe care le-a luat şi a acuzat statele occidentale că ar alimenta o aşa-zisă isterie împotriva Rusiei.

"Credem că nu e o coincidenţă că acest incident vine la o zi după ce Zelenski a vorbit cu Trump şi a cerut rachete. E regretabil că România nu a furnizat Rusiei date concrete. În loc de cooperare profesională, au fost luate sancţiuni, cum ar fi retragerea consului Rusiei la Constanţa", a replicat Vasili Nebenzia, reprezentantul Rusiei la ONU.

Reprezentantul Moscovei a folosit ca argument inclusiv declaraţia lui Nicuşor Dan potrivit căreia drona a fost deviată de apărarea ucraineană. "Atragem atenţia asupra inconsecvenţelor din declaraţiile oficialilor români".

"Ne confruntăm, încă o dată, cu un mare paradox. Uneori, cei care nu au argumente pentru a-şi justifica comportamentul încearcă să fugă de responsabilitate, schimbând adevărul prin propriile naraţiuni", a declarat Oana Ţoiu.

