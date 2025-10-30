Horaţiu Potra este de acord să se predea în România: "Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund"

Horaţiu Potra este de acord să se predea în România şi spune că nu are nimic de ascuns. Mercenarul, trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat, a transmis, prin intermediul avocaților lui că vrea să revină pentru că îi este dor de familia sa.

„În calitate de avocaţi ai familiei Potra, dorim să informăm opinia publică asupra faptului că cei trei clienţi ai noştri au luat decizia de a reveni voluntar în România și de a se preda autorităților, pentru a fi judecaţi în fața instanțelor române. Această hotărâre nu este una impusă, ci un gest asumat, de demnitate și curaj, al unor oameni care doresc să își dovedească nevinovăția în mod deschis, în fața justiției române. Deși aveau șanse reale și considerabile de a evita extrădarea din Emiratele Arabe Unite, familia Potra a ales calea cea mai grea, dar și cea mai onestă: să se întoarcă acasă, să își confrunte acuzațiile și să își curețe numele", spun avocaţii lui Potra.

Mesajul transmis de Horaţiu Potra

Mercenarul a transmis şi un mesaj prin intermediul celor care îl apără. „Nu mă ascund și nu am de ce să mă ascund. Îmi e dor de familie și vreau să pot privi lumea în ochi, știind că am ales adevărul, nu frica”.

"Este important de subliniat că Horațiu Potra nu s-a sustras niciodată urmăririi penale. La momentul

emiterii mandatului de arestare, acesta se afla deja în Dubai, unde locuia și își desfășura activitatea

în mod legal. Prin acest demers comun, familia Potra își exprimă disponibilitatea totală de a colabora cu organele judiciare și dorința ca toate aspectele cauzei să fie analizate în mod obiectiv, în cadrul unui proces corect și echitabil”, au mai precizat Christiana Mondea şi Şerban Moga, avocaţii lui Horaţiu Potra, Dorian Potra şi Alexandru Potra.

Horațiu Potra a fost arestat pe 24 septembrie pe aeroportul din Dubai, împreună cu fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să zboare spre Moscova.

