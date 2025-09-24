Horaţiu Potra şi fiul său, Dorian, au fost prinşi în Dubai, la aproape şapte luni de la fuga din ţară! Îşi doreau să obţină azil politic în Rusia. Cei doi sunt acuzaţi de tentativă la lovitură de stat, dar nu pot încă să fie extrădaţi. România şi Emiratele Arabe Unite nu au tratat de extrădare. Premierul Ilie Bolojan cere însă ferm: Ministerul Justiţiei să-şi facă treaba.

Horaţiu Potra se afla pe lista celor mai căutaţi infractori şi era dat în urmărire internaţionată de aproape şapte luni. A fost prins în Dubai încă din weekend, iar acum autorităţile speră ca mercenarul să fie extrădat, în ciuda faptului că între România și Emiratele Arabe Unite nu există un tratat în acest sens. "Orice cetăţean care este dat în urmărire generală urmează procedurile care sunt stabilite standard, Ministerul Justiţiei trebuie să-şi facă datoria", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune în exclusivitate pentru Observator că se lucrează intens pentru aducerea în ţară a şefului mercenarilor. "Lucrăm de asemenea la consolidarea unor forme mai concrete de cooperare cu Emiratele Arabe Unite, inclusiv un tratat privitor la extrădare, privitor cooperarea judiciară, dar există un principiu al reciprocității care funcţionează în dreptul internaţional", a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. În Dubai ar fi fost prins şi fiul lui Horaţiu Potra, Dorian. Încă nu sunt date certe că a fost reţinut şi nepotul lui, Alexandru Cosmin Potra, dat şi el în urmărire.

Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată, săptămâna trecută. Cu toţii sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat. Horaţiu Potra s-a întâlnit în Dubai cu mai mulţi diplomaţi ruşi, susţin surse din ancheta. Şeful mercenarilor îşi dorea azil politic la Moscova. Pe de altă parte, şi Ministerul Justiţiei ar fi purtat negocieri neoficiale cu autorităţile din Emirate de câteva luni pentru extrădarea lui Potra. Autorităţile române au date că fostul luptător în legiunea străină a călătorit încă din toamna lui 2023 în Rusia, ultimul zbor fiind interceptat în septembrie 2024, cel mai probabil pentru a pune la punct ultimele date referitoare la alegerile din România.

Horaţiu Potra a fost în mâinile anchetatorilor pe 8 decembrie, când se îndrepta spre Bucureşti cu mai mulţi mercenari, gata să declanşeze haosul. A scăpat 2 zile mai târziu, fiind plasat în control judiciar. În ultima zi din februarie, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, însă fostul luptător în Legiunea Străină nu a mai fost găsit. Anchetatorii au descoperit în locuinţa mercenarului, pe lângă arsenalul de război, 3,3 milioane de dolari cash, sute de mii de lei, zeci de mii de euro şi 5 kilograme de aur. A reuşit să fugă din ţară în timp ce ancheta care îl viza era în desfăşurare. Tot astăzi, aghiotantul neo-legionar al lui Călin Georgescu, Eugen Sechila, a fost achitat de faptele din dosarul tentativei loviturii de stat. Dosarul a fost clasat în lipsa probelor.

