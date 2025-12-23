Percheziții astăzi la vila din Pipera a fostei ministre Rodica Stănoiu. Procurorii și mascații au ridicat telefoane, laptopuri și documente, după ce rudele au reclamat dispariția unor obiecte de artă și bijuterii. La descinderi a fost prezent și bărbatul căruia Rodica Stănoiu i-a lăsat mare parte din avere, un jurist cu 50 de ani mai tânăr.

Anchetatorii vor să elimine toate suspiciunile privind moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu. Perchezițiile decise cu două zile înaintea Crăciunului nu sunt întâmplătoare.

"Polițiștii și procurorii din Ilfov au început perchezițiile încă de dimineață. Au căutat dispozitive electronice, precum telefoane sau laptopuri, dar și documente care i-ar putea ajuta în anchetă" a relatat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Asta pentru că, spun surse judiciare, apropiații fostei ministre ar fi reclamat că din casă au dispărut mai multe obiecte de valoare. La descinderi a fost prezent și Marius Calotă, bărbatul de 33 de ani care i-a fost alături Rodicăi Stănoiu în ultimii ani.

Cu ce explicaţii vine Marius Calotă

Bărbatul a oferit explicații zilele trecute, în fața Institutului de Medicină Legală, unde ar fi mers din două motive. Să ridice trupul Rodicăi Stănoiu, după deshumare, pentru a fi înmormântată din nou. Dar și să se intereseze în ce condiții poate fi anulat testamentul dacă se consideră că defunctul nu avea discernământ.

"Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o a doua mamă pentru mine" a spus un apropiat al Rodicăi Stănoiu, Marius Calotă.

Rodica i-a lăsat prin testament mare parte din avere lui Calotă

Rodica Stănoiu i-a lăsat prin testament mare parte din averea ei, estimată la milioane de euro, lui Marius Calotă. Printre altele, două vile, cea din Pipera și cea din Năvodari, tablouri și bijuterii de valoare, dar și două mașini. Documentul ar fi fost semnat la notar la începutul anului. Rudele îl contestă.

"Reacția lor, atitudinea pe care o au este nejustificată. [...] Niște persoane nemulțumite care acum încearcă să facă un rău gratuit" a mai spus Marius Calotă.

Pe lângă Marius Calotă, Rodica Stănoiu a mai trecut în testament alți opt moștenitori. Documentul poate fi contestat în instanță.

