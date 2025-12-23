Antena Meniu Search
Video Austeritate de Sărbători. Doar 18% dintre români fac Revelionul la restaurant sau în altă ţară

Sărbătorile ne bat la uşă, după un an greu, de austeritate. Iar asta o resimt din plin foarte mulţi oameni. Unul din doi români va cheltui mai puţin de Crăciun decât anul trecut, arată cel mai recent studiu Avangarde. Iar de revelion doar 18% dintre români ies la restaurant sau pleacă în vacanţă, restul stau acasă sau cel mult merg la rude.

de Redactia Observator

la 23.12.2025 , 19:34

Bucuria de a dărui celor dragi cadouri de Sărbători este umbrită în acest an de probleme economice. Jumătate dintre românii chestionaţi au declarat că vor cheltui mai puţin pentru Crăciun decât anul trecut, potrivit studlului Avangarde.

Iar asta pentru că veniturile au scăzut. 43% din oamenii intervievaţi au câştigat mai puţin decât de anul trecut. Totuşi, doi din zece români au reuşit să-şi crească veniturile.

Nici de Revelion, oamenii nu şi mai fac planuri mari. 6 din 10 stau acasă. Doar 11% petrec noaptea dintre ani la hotel sau pensiune.

În privinţa anuli viitor, românii sunt pesimişti. 31% dintre oamenii intervievaţi se aşteaptă să câştige mult mai puţin decât acum, 28 la sută mai puţin, iar 27% cred că vor avea aceleaşi venituri ca anul acesta. Doar unu la sută speră să aibă mai mulţi bani în 2026.

sarbatori austeritate craciun revelion
