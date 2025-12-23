Vacanţă de Crăciun transformată în coşmar pentru 7 turişti cazaţi într-un hotel de cinci stele din Sibiu! Patru copii şi trei adulţi care se relaxau la piscină şi-au văzut moartea cu ochii după ce tavanul fals s-a prăbuşit cu totul peste ei. Vorbim de 120 de metri pătraţi de panouri de rigips şi pvc. Imediat a fost activat planul roşu de intervenţie iar la faţa locului au fost trimişi pompieri şi mai multe ambulanţe. Din fericire, rănile victimelor au fost minore.

Salvatorii chemaţi să intervină la hotelul de cinci stele au găsit piscina devastată. Plăci uriaşe de PVC şi rigips distruse pluteau deasupra apei sau atârnau de tavan, profile de aluminiu îndoite şi tencuială sfărâmată peste tot. Plafonul s-a frânt în momentul în care patru copii, cu vârste între 3 şi 7 ani, alături de trei adulţi se jucau în piscină.

Șezlonguri strivite, dar nimeni sub dărâmături

Şezlongurile de la marginea piscinei au fost strivite sub greutate plăcilor. Doar un miracol a făcut ca nimeni să nu fie acolo.

Autorităţile au declanşat imediat planul roşu de intervenţie. O echipă de scafandri a avut misiunea să caute în piscină, printre dărâmături, eventuale victime inconştiente.

"Au fost dislocate mai multe ambulanţe SMURD, vorbim de 7 ambulanţe, De asemenea, aici intervin şi trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autoscară şi un echipaj de scafandri", a declarat Andreea Ştefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu.

Șapte persoane, transportate la spital

"Au fost transportate şapte persoane la spital, niciuna dintre ele nu este gravă", a precizat Raed Arafat, şeful DSU.

"Victimele prezentau în principal traumatisme cranio-cerebrale minore, contuzii de coloană cervicală şi contuzii la nivelul membrelor", a explicat Bogdan Csilag, medic șef UPU Sibiu.

Turiștii cazaţi în hotelul de lux au fost şocaţi de incident.

Turist: Ne-am pomenit cu pompierii, ambulanţele. Toată lumea alerga stânga, dreapta.

Reporter Observator: Aveaţi în plan să vă duceţi la piscină?

Turist: Da, urma diseară să ne ducem.

Piscina, închisă pentru mult timp. Ancheta, în desfășurare

Turiştii cazaţi au plătit 400 de euro de persoană pentru a petrece un sejur de 3 nopţi. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi vor audia conducerea şi angajaţi ai hotelului.

La acelaşi hotel, în vară, a fost cazat pentru o noapte şi regele Spaniei, Felipe al VI-lea, venit la Sibiu pentru întâlnire cu preşedintele Nicuşor Dan, la baza militară de la Cincu, acolo unde sunt dislocaţi 200 de militari spanioli.

