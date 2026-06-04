I s-ar fi blocat acceleraţia şi a intrat în 12 maşini parcate. Accident dramatic la Dragonul Roşu

Accident dramatic joi dimineaţa în parcarea de la Dragonul Roşu, din Dobroeşti, Ilfov. O şoferiţă de 52 de ani a pierdut controlul volanului şi a intrat în 12 maşini parcate în complex. Martorii spun că i s-ar fi blocat acceleraţia.

Accidentul a avut loc la primele ore ale dimineţii. Şoferiţa care conducea un BMW X5 s-a panicat şi nu a mai putut opri maşina intrând în plin în cele 12 maşini parcate.

Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Ce spun poliţiştii

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La data de 4 iunie a.c., în jurul orei 06:15, polițiști din cadrul Poliției Orașului Pantelimon au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier în parcarea unei societăți comerciale, din comuna Dobroești.

Din primele verificări a reieșit faptul că un autoturism condus de o femeie de 52 de ani, aflat în deplasare, pe fondul vitezei neadaptate și al pierderii controlului asupra direcției de mers, ar fi intrat în coliziune cu 12 autoturisme parcate. În urma evenimentului, două persoane care s-ar fi aflat în unele dintre autoturismele în cauză au solicitat îngrijiri medicale.

Conducătorea auto de 52 de ani a fost testată cu privire la consumul de băuturi alcoolice sau al substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative. Totodată, persoanele care au solicitat îngrijiri medicale au fost evaluate de echipajele medicale prezente la fața locului.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor și cauzelor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.