"Iadul. Iadul este, să ştiţi", mărturiseşte o femeie cu ochii în lacrimi. De două săptămâni oamenii din Schitu de Sus trăiesc înconjuraţi de foc şi fum. Cinci focare au pârjolit până acum totul în cale şi ameninţă localitatea. Noaptea trecută, flăcările s-au apropiat de locuinţe mai mult ca oricând - o casă s-a făcut scrum sub ochii sătenilor.

Localnicii sunt depăşiţi de situaţie

"Este tot satul plin de fum aici nu mai ştim, lumea e disperată de două săptămâni", ne spune un alt localnic.

Pericolul e cu atât mai mare cu cât vântul face ca focul să se extindă. Fiindcă nu a mai plouat de câteva săptămâni, pompierii aduc apă de la 20 de kilometri distanţă pentru a stinge flăcările. Ajutorul vine inclusiv din aer. Această femeie abia mai doarme noaptea. Îi e teamă că îşi va pierde agoniseala de o viaţă. "Prin ce am trecut noi, nu vreau să mai treacă nimeni. Din partea asta a venit focul. Nu au avut pompierii ce să facă, nici elicopterele. 4 - două se duceau, două se întorceau", ne spune femeia. "Nu am dormit azi-noapte deloc. Am vaci, am de toate, capre. Nu am ce mai mânca acum", ne mărturiseşte un bătrân.

Zile de foc în mai multe zone

În Mehedinţi, în ultimele săptămâni au ars aproximativ 3 mii de hectare de vegetaţie. Şi pompierii din Dolj sunt în alertă. Flăcările au cuprins aici peste 100 de hectare. A fost un weekend de foc şi în Maramureş. 14 ore localnicii din Lăpuşel şi pompieri din cinci judeţe au văzut doar flăcări în faţa ochilor. 3 550 de hectare de pădure şi terenuri au ars, iar 90 de localnici au fost evacuaţi de urgenţă pentru că pârjolul se apropia periculos de case.

De cele mai multe ori, incendiile de vegetaţie pornesc din cauza oamenilor, care dau foc resturilor uscate în zone periculoase CG1 şi nu supraveghează operaţiunea. Vegetaţia deja pârjolită de canicula din ultimele luni favorizează şi mai mult extinderea focarelor. Potrivit legii, cei care sunt prinşi că ard vegetaţia uscată riscă amenzi între 7.500 şi 15.000 de lei.

