În Săptămâna Mare, tradiția se negociază la kilogram. Mielul e, în continuare, preferatul multora. Preţul, însă, ne face să ne gândim la alternative. Iar aici, iedul câştigă teren. În ferme, cererea a crescut semnificativ. Cumpărătorii sunt atraşi atât de preţ, cât şi de beneficiile cărnii.

Avem aici unul cam la 14 kg. Carcasă iese undeva la 9-10 kg, 10-10,5.

Aşa arată, de câţiva ani, pregătirile pentru Paşte în ferma lui Ovidiu. Încă de acum patru ani a observat că cererea pentru iezi este din ce în ce mai mare. Iar anul acesta, afacerea este parcă şi mai prosperă.

"La cerinţele care sunt şi discutând şi la abator, undeva la vreo 150 de iezi o să plece spre sacrificare. Preţul per carcasă o să fie 40 de lei, deoarece s-a mai scumpit de anul trecut cu 5 lei pe kg că trebuie trimis la abator şi de la abator revine înapoi spre clienţi.", spune Ovidiu Korponai, fermier.

Cumpărătorii, mulţi dintre ei fideli, vin direct la fermă. Şi ştiu deja că animalul cumpărat înainte de sacrificare este cu mult mai ieftin.

"E foarte gustos, uşor, şi e şi mai ieftin şi la familie se simte imediat când trebuie să scoatem banii din buzunar.", spune o clientă.

Clientă: Am înţeles că mielul e cu 55 şi iedul 40.

Reporter: Contează?

Clientă: Contează, normal. La 10 kg 150 de lei diferenţa.

Carnea de ied este recomandată şi de nutriţionişti. Are mai puţin colesterol şi mai puţine calorii decât mielul.

