Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs pe 1 ianuarie, în jurul orei, la intersecția dintre Bulevardul Uverturii și Aleea Mănăstirea Sihăstria, din Capitală. Bărbatul care a provocat accidentul este un ucrainean care era băut şi conducea fără permis.

O maşina a fost scăpată de sub control chiar în dreptul unei staţii ITP. După ce a lovit un parapet s-a învârtit în aer, lovind altă maşină. În urma impactului, o persoană a fost rănită, fiind vorba despre conducătorul auto de cetățenie ucraineană, care a primit îngrijiri medicale.

Potrivit primelor verificări efectuate de polițiști, s-a constatat că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, în urma testării preliminare cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, autoritățile au deschis cercetări in rem pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis și conducere sub influența alcoolului, urmând ca ancheta să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

