Bucureştiul s-a blocat în nămeţi pentru a doua oară în mai puţin de patru zile. Şoferii şi pietonii s-au descurcat cu greu pe străzile pline cu zăpadă. Viscolul a provocat întârzieri în lanţ avioanelor şi trenurilor care veneau în capitală, iar mii de oameni au avut de suferit.

Test cu repetiţie pentru autorităţi, picat şi a doua oară. Bucureştiul a fost patinoar la prima oră, chiar dacă nu s-a mai depus aşa multă zăpadă ca miercuri.

"Alunecă, derapezi. Şi pe aici, se plimbă băieţii ăştia cu plugurile, dar dacă tot bate vântul...", a spus un şofer.

"Am ieşit acum o oră cu maşina şi m-am întors. Nu m-am încumetat să plec mai departe că e foarte alunecos", a povestit alt şofer.

Cel mai rău a fost printre blocuri, departe de marile bulevarde. Oamenii au rămas împotmoliţi în troiene.

Reporter: Cum e pe străduţe?

Bărbat: E, staţi liniştită, Groenlanda! E Groenlanda!

Șoferii au încercat, pe cât posibil, să evite străzile secundare, unde echipajele de deszăpezire nu au intervenit deloc, nici la primul episod de iarnă de zilele trecute și nici acum. Zăpada s-a adunat în strat gros, iar circulația este extrem de dificilă atât pentru maşini, cât şi pentru pietoni.

Codul Galben de viscol şi vânt s-a resimţit încă de la miezul nopţii, de când a început ninsoarea. La ora 4 dimineaţa, temperatura resimțită era de -12 grade Celsius.

Vântul a doborât mai mulţi copaci din Bucureşti, iar trei maşini au fost avariate.

"Au fost gestionate pe parcusul nopţii 15 situaţii de urgenţă la nivelul Capitalei, iar pe parcursul acestei dimineţi alte 7 situaţii de urgenţă", a declarat Eduard Ștefan, ISU București-Ilfov.

Ninsoarea şi vântul au întârziat aproape toate decolările avioanelor de la Bucureşti, care au trebuit degivrate între 30 şi 50 de minute. 58 de utilaje pentru deszăpezire au lucrat fără oprire pe pistele de la Băneasa şi Otopeni.

"Întârzierile s-au datorat din cauza vizibilităţii scăzute. Piloţii au preferat să nu decoleze, pentru siguranţa avioanelor", a declarat Theodor Postelnicu, purtător de cuvânt Compania Aeroporturi Bucureşti.

Probleme au fost şi la aterizarea la Bucureşti.

"Ne-au ţinut o oră şi jumătate în avion până să coborâm. Prima oară ne-au spus că s-a stricat burduful, iar apoi nu au avut scară. Ne-au coborât în zăpadă de un metru. Nu aveau autocar", a povestit o pasageră.

Din cauza vremii, şi trenurile care veneau la Bucureşti au avut întârzieri mari, transferate apoi garniturilor care plecau. Sute de oameni le-au aşteptat în frig la Gara de Nord.

Cum va fi vreme în următoarele zile

Codul Galben emis de meteorologii în 14 județe din sudul și estul ţării rămâne în vigoare până duminică dimineața la ora 10. În București a nins neîntrerupt timp de 21 de ore. Stratul de zăpadă depus ajunge la 25 de centimetri și va continua să ningă şi sâmbătă noaptea până în zori, timp în care se vor mai depune încă 3-4 centimetri de zăpadă.

De luni, temperaturile cresc brusc, un salt de aproape 10 grade față de maximele zilei de sâmbătă. Ziua de 1 martie vine și ea cu temperaturi plăcute, dar meteorologii avertizează, iarna nu și-a spus încă ultimul cuvânt.

