Un polițist local a devenit înger păzitor pentru un bebeluș, după ce un apartament din Iași a fost cuprins de flăcări. Agentul a intrat în clădirea plină de fum și a salvat copilul. Micuțul a fost preluat imediat de una dintre ambulanțele sosite la fața locului și este în afara oricărui pericol. Se pare că incendiul ar fi fost provocat de o candelă aprinsă, lăsată nesupravegheată. Din fericire, nu au existat victime, iar incendiul a fost lichidat.

La incendiu au venit imediat echipajele de pompieri. În momentul în care au ajuns acolo, au văzut că nu există victime în apartamentul în care s-a întâmplat incendiul, dar erau degajări foarte mari de fum. Motiv pentru care imediat s-au luat măsuri, iar pompierii şi poliţiştii locali au început să evacueze oamenii din apartamentele în care intrase foarte mult fum.

De altfel, și casa scării era inundată cu fum. În cele din urmă, într-unul dintre apartamente, un polițist local a găsit o mamă care era singură cu bebelușul de doar câteva luni. Femeia era destul de speriată de tot ceea ce se întâmplă, așa că polițistul local a ajutat-o să iasă împreună cu cel mic din apartament.

Articolul continuă după reclamă

Bebelușul a fost dus la o ambulanță pentru a primi îngrijirile de specialitate la fața locului. Mama doar era speriată de toate cele întâmplate. Bărbatul a spus că nu a stat pe gânduri în momentul în care a văzut casa scării inundată în fum, şi a mers imediat să ajute.

Pompierii la rândul lor au ajutat șapte persoane adulte și doi minori să se evacueze din apartamentele respective. Apoi, incendiul a fost lichidat și se continuă verificările. Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a producerii incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații închise, mai exact o candelă lăsată nesupravegheată.

Recomandările autorităților pentru prevenirea incendiilor

Autoritățile reamintesc populației câteva măsuri esențiale pentru prevenirea unor astfel de evenimente:

Nu lăsați niciodată lumânările sau candelele aprinse nesupravegheate;

Așezați-le pe suporturi stabile, din materiale incombustibile și rezistente la căldură;

Păstrați o distanță de siguranță față de materiale combustibile, precum perdele, mobilier sau obiecte textile;

Evitați amplasarea acestora în zone unde pot fi răsturnate de copii sau animale de companie;

Stingeți întotdeauna lumânările și candelele înainte de a părăsi locuința sau de a merge la culcare;

Nu utilizați foc deschis în apropierea materialelor inflamabile;

Asigurați locuința cu detectoare de fum și un stingător pentru intervenții rapide în caz de început de incendiu.

Intervenția promptă a echipajelor a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi că autorităţile au gestionat mai bine efectele viscolului de data aceasta? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰