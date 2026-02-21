Sute de oameni au rămas înzăpeziţi pe şoselele din Moldova şi Bărăgan după un viscol de 12 ore. 25 de tronsoane de drumuri din opt judeţe au fost blocate de troiene, iar ambulanţele au ajuns la cazurile grave printre ziduri de zăpadă sparte de drumari. Mai multe autocare şi microbuze s-au răsturnat ori s-au împotmolit, iar operatorii de la 112 au primit apeluri de urgenţă fără încetare​.

Viscolul a început să facă probleme încă de vineri seară în Călăraşi, unde şoferii au rămas cu maşinile blocate pe un drum judeţean. Salvatorii au verificat să nu rămână nimeni în vehicule şi i-au dus pe şoferi la loc sigur. Necazurile au continuat şi sâmbătă în acelaşi judeţ. Maşinile au rămas înzăpezite şi s-au format coloane uriaşe.

Situaţia se înrăutăţeşte pe Drumul Naţional 3 între Brăneşti şi Islaz unde drumul este închis. Şoferii care vor să ajungă la Călăraşi sunt nevoiţi să facă cale întoarsă.

Viscolul a blocat şi drumul dintre Slobozia şi Buzău. O ambulanţă care trebuia să ajungă la un bebeluş de 10 luni nu a mai putut înainta şi a fost nevoie de intervenţia unui utilaj pentru deszăpezire. Tot în judeţul Buzău, 8 persoane dependente de dializă au rămas înzăpezite.

"Unde este adăpost este foarte mare, un metru şi ceva are. Toate maşinile sunt în spatele nostru, vin după noi", a spus un şofer de excavator.

"Am vrut să mergem la Slobozia, dar e drum închis. Vânt puternic, condiţii dificile, de iarnă", a mărturisit un şofer.

Multe maşini au rămas blocate şi pe şoselele din judeţul Brăila. Cele mai multe probleme au fost fost în sudul şi sud vestul judeţului unde a nins încă de vineri noapte. A bătut vântul foarte tare şi a troienit zăpada. 15 maşini au rămas blocate în nămeţi şi a fost nevoie de intervenţia autorităţilor pentru a scoate de acolo 18 persoane, printre care şi doi minori. O ambuanţă cu pacient a rămas blocată în nămeţi şi a fost scoasă de către pompieri.

50 de oameni care mergeau în Moldova cu un autocar au rămas blocaţi pe o şosea din Bărăgan.

"Suntem aici de la ora două noaptea. Am plecat de la Constanţa să ajungem la Suceva în pelerinaj.

Acum a zis că se dă drumul la ora 1, apoi la 4 şi jumătate şi nu s-a dat, aşa că ne întoarcem spre casă", a povestit un pelerin.

Pe şoselele pline de zăpadă din Buzău, Giurgiu şi Argeş, accidentele s-au ţinut lanţ. Microbuze, camioane grele şi automobile au ajuns în şanţuri ori s-au răsturnat. Curând, însă, vremea se schimbă complet.

"În cealaltă parte a ţării, în Banat, în Crişana, temperaturile se încălzesc încă de mâine, vor fi 8 grade la amiază", a declarat Robert Manta, meteorolog ANM.

Iar săptămâna viitoare, temperaturile vor ajunge la 15 grade Celsius în vestul şi centrul ţării.

