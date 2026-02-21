Zboruri în condiţii de iarnă severă pe aeroporturile Capitalei. Posibile întârzieri anunţate de companii

Ninsoarea abundentă și viscolul puternic pun la încercare traficul aerian din Capitală. Pe Aeroportul "Henri Coandă" și pe Aeroportul Băneasa, avioanele decolează și aterizează în condiții de iarnă severă, fără curse anulate până în acest moment, scrie News.ro. Autoritățile avertizează însă că pot apărea întârzieri din cauza vizibilității reduse și a operațiunilor de degivrare, în timp ce echipele de intervenție lucrează non-stop pentru menținerea pistelor în siguranță.

"Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de ninsoare abundentă şi viscol puternic, în rafale care transportă zăpada la sol", transmite compania.

Nu se înregistrează curse anulate. Zborurile pot avea, însă, întârzieri generate de vizibilitatea redusă şi de operaţiunile de degivrare a aeronavelor, pe care companiile aeriene le efectuează după îmbarcarea pasagerilor.

"Se intervine permanent cu cele 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru deszăpezirea pistelor, platformelor şi căilor de rulare a avioanelor", precizează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti

În ultimele zile, echipajele pentru operaţiuni de iarnă ale Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti au acţionat non-stop şi au deszăpezit 1,7 milioane de metri pătraţi ai suprafeţelor operaţionale (piste, căi de rulare a aeronavelor, platforme de îmbarcare/debarcare a pasagerilor etc), transportând cantitatea record de peste 130 de mii de tone de zăpadă, asigurând desfăşurarea zborurilor în absolută siguranţă pentru pasageri, pe ambele aeroporturi ale Capitalei, afirmă reprezentanţii companiei.

"Recomandăm pasagerilor să îşi ia toate măsurile pentru a se prezenta la timp la aeroport şi să contacteze companiile aeriene cu care călătoresc pentru informaţii referitoare la propriile zboruri", este mesajul transmis de CNAB celor care urmează să călătorească cu avionul.

