Imagini dramatice au fost surprinse în statul Texas. Trei copii - o fetiţă de doar 2 ani şi fraţii ei gemeni de 5 ani - au fost la un pas de moarte, după ce o maşină a spulberat gardul de lemn al casei şi s-a izbit de un stâlp din beton.

Impactul a fost atât de puternic încât bucăţi de beton şi pietre au fost aruncate prin aer spre piscina unde se aflau cei mici, iar maşina s-a oprit la doar câţiva metri de ei.

Potrivit poliţiştilor, şoferul, un tânăr de 20 de ani, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive şi a fost amendat pentru conducere periculoasă.