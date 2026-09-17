Video 3 copii, la un pas de moarte după ce o mașină a spulberat gardul casei. S-a oprit lângă piscina în care erau
Imagini dramatice au fost surprinse în statul Texas. Trei copii - o fetiţă de doar 2 ani şi fraţii ei gemeni de 5 ani - au fost la un pas de moarte, după ce o maşină a spulberat gardul de lemn al casei şi s-a izbit de un stâlp din beton.
Impactul a fost atât de puternic încât bucăţi de beton şi pietre au fost aruncate prin aer spre piscina unde se aflau cei mici, iar maşina s-a oprit la doar câţiva metri de ei.
Potrivit poliţiştilor, şoferul, un tânăr de 20 de ani, a pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive şi a fost amendat pentru conducere periculoasă.
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