Un cunoscut interlop din Iași, fost boxer profesionist, este în stare critică după ce a fost găsit împușcat, într-o pădure. Bărbatul de 51 de ani, prezentat în trecut drept lider al grupării "Brigada", ar fi fost însoțit de un prieten în momentul incidentului. De altfel, amicul său a fost şi cel care a cerut ajutor la 112. Când au ajuns salvatorii, victima era în comă profundă, iar medicii încearcă acum să-l ţină în viaţă.

Bărbatul în vârstă de 50 de ani, fost boxer, mergea cu mașina. La un moment dat a tras pe dreapta și i-a spus prietenului din mașină că se duce până în pădure. După puțin timp, acesta a auzit o împușcătură, a mers să vadă ce se întâmplă și l-a găsit pe prietenul său cu o rană produsă prin împușcare în zona capului.

A sunat imediat la 112, iar apoi a anunțat și familia. Echipajele de prim ajutor au sosit la fața locului, la fel și polițiștii care au deschis o anchetă în acest caz și verifică toate ipotezele. Deocamdată, cea care se conturează este cea a unei posibile sinucideri sau tentative de sinucideră. Se fac însă verificări în continuare.

Bărbatul a fost transportat la spital, dar șansele sale de supraviețuire sunt destul de mici, fiind în comă de gradul 4. Astfel, medicii încearcă să vadă dacă va fi sau nu supus unor intervenții chirurgicale și în ce măsură mai pot să îl salveze.

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Acesta este cunoscut în lumea interlopă din Iași, fiind implicat de lungul timpului în multiple scandaluri, inclusiv în luna iunie când a avut un scandal într-o parcare cu un dezvoltator imobilitar.