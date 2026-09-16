Reprezentanții fermierilor care protestează în Piaţa Victoriei au fost chemaţi în această dimineaţă la Palatul Cotroceni, unde au fost invitați de echipa președintelui Nicușor Dan. Protestatarii s-au întâlnit cu un consilier prezidenţial, pentru a discuta pe marginea revendicărilor pe care le au. Între timp, în Piaţa Victoriei este linişte. Doar câţiva fermieri protestează paşnic.

Fermerii spun că vor rămâne în Piaţa Victoriei până vor primi un răspuns favorabil care să-i ajute să-şi continue activitatea într-un mod cât mai eficient. În ceea ce priveşte violenţele de marţi, 15 august, sunt 47 de persoane care au audiate întreaga noapte, trei dosare penale deschise pentru mai multe fapte (ultraj, lovire sau alte violenţe, port de obiecte periculoase, distrugere sau instigare). Avem şi două maşini distruse după ce protestatarii au încercat să răstoarne două autospeciale ale Jandarmeriei.

Sunt în total amenzi de 46.000 de lei. 32 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Dintre acestea, 10 jandarmi, 4 au ajuns la spital. A fost un protest foarte violent după care se face o anchetă complexă. Cel mai probabil vor mai fi aduse persoane la audieri după ce poliţiştii vor viziona toate imaginile video surprinse la acest protest, inclusiv cele de pe social media.