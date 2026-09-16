Două românce fac deliciul reţelelor sociale şi al presei din Austria. Femeile sunt surori şi au născut în aceeaşi zi, la acelaşi spital, într-un interval de mai puţin de 90 de minute.

Ambele au adus pe lume două fetiţe. Povestea Dorinei Adriana Vizitiu şi a Florinei Victoria Vaida a fost făcută publică de medicii de la Spitalul Universitar Krems, amuzaţi şi ei de şirul coincidenţelor.

Dorina are 9 copii, toţi aduşi pe lume la acelaşi spital - iar ultimul s-a născut chiar în ziua în care aniversa 16 ani de căsătorie.

În schimb, Florina a devenit mamă doar pentru a treia oară... iar fiica nou născută a ajuns acasă cu ocazia zilei de naştere a fiului ei cel mare.

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Cele două nou-născute, Naomi și Elvira-Ioana, nu numai că au aceeași zi de naștere, dar au și dimensiuni aproape identice la naștere. Verișoarele au ambele 55 de centimetri înălțime și cântăresc puțin peste patru kilograme.

Toți cei nouă copii ai familiei Vizitiu s-au născut la Spitalul Universitar Krems.