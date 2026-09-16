Vremea de mâine 17 septembrie. Soare și temperaturi de până la 31°C, dar noaptea vin ploi în vest și nord

Vremea se menține caldă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi care vor urca până la 31 de grade în vest și sud-vest. Cerul va fi mai mult senin, însă spre seară și în cursul nopții vor apărea înnorări și ploi slabe în nord-vest, vest și local în centru. În București sunt așteptate până la 28 de grade, iar la Cluj maxima va ajunge la 24 de grade.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2...4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17...18 grade în Dealurile de Vest și izolat pe litoral. Pe alocuri, mai ales spre dimineață, în special în Transilvania și Moldova va fi ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 17 septembrie în ţară

Valorile termice vor fi apropiate de cele normale în sud-est și mai ridicate decât mediile climatologice în rest, cu abateri pozitive de până la 6...7 grade în vestul țării, unde vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, cu înnorări temporare spre seară în nord-vest, iar noaptea în vestul, nordul și parțial în centrul teritoriului. Izolat va ploua slab (1...5 l/mp) în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei și posibil în Banat și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, local cu ușoare intensificări în zona montană înaltă, în Banat, Crișana și în Moldova (viteze în general de 40...45 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22...23 de grade pe litoral, în depresiuni, dar și în dealurile din centrul Moldovei și 31 de grade izolat în Crișana, Banat și în vestul și sudul Olteniei, iar cele minime se vor încadra între 4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 17 grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat se va forma ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 17 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi frumoasă și cu valori termice apropiate de cele normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 27...28 de grade și cea minimă de 11...14 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea va fi însorită și ușor mai caldă, cu temperaturi maxime de 24 de grade. Nu sunt așteptate ploi pe parcursul zilei şi nici vânt.

Vremea de mâine 17 septembrie la munte

Vremea se va menține caldă pentru această dată în cea mai mare parte a zonei de munte. Cerul va fi mai mult senin dimineața, apoi variabil cu înnorări temporare spre seară și noaptea în Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali, unde pe arii restrânse va ploua slab (în general 2 - 5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă (viteze în general de 40...45 km/h).