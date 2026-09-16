Un protest neautorizat al oierilor a degenerat în scene de luptă de stradă, cu borduri smulse şi aruncate spre forţele de ordine, indicatoare de circulaţie scoase din asfalt şi garduri de protecţie zvârlite spre forţele de ordine. Jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă, mai ales că - la un moment dat - indivizii au încercat să intre în sediul Guvernului. Zece jandarmi au fost răniţi, iar unul a ajuns la spital. 47 de persoane au fost ridicate şi conduse la audieri.

Protestul a fost confiscat de agitatori - acuză inclusiv o parte din reprezentanții fermierilor. Mai mulți indivizi tatuați, lideri de galerie, un individ cu steagul dacic, dar și mai multe persoane implicate politic, fie susținători ai lui Călin Georgescu, fie chiar politicieni AUR, au parazitat protestul. Alianța pentru Unirea Românilor - ca o stranie coincidență - tocmai marţi a avut o zi deschisă la sediul partidului aflat în apropierea Guvernului. Colegii mei de pe teren au identificat în mulțime antivacciniști, susținători ai ieșirii României din Uniunea Europeană, care s-au remarcat în trecut la demonstrații publice pe aceste teme sau, firește, pe rețelele sociale unde își susțin fervent cauzele.

Cine sunt agitatorii de la protest

Altminteri, protestul a fost organizat și amplificat pe rețelele sociale și, la un moment dat, în tablou a apărut și Diana Șoșoacă. Într-un live pe Facebook, aceasta a cerut membrilor SOS să meargă la protest, însă apelul a trecut aproape nebăgat în seamă. Bărbatul cu steagul dac, de pildă, este un personaj care l-a însoțit pe Călin Georgescu în vizitele făcute la târgurile din țară și nu a ratat vreo manifestație de susținere a fostului candidat la președinție. Cel mai interesant este, însă, Ciprian Pamfile, un susținător al echipei naționale de fotbal a României, care a devenit cunoscut după ce, anul trecut, a intrat pe teren în timpul unui meci România - Austria. În perioada pandemiei a fost un participant activ la demonstrațiile față de măsurile de carantină și antivaccinare. Pamfilie, care este - la rândul său - un susținător al lui Călin Georgescu, a fost, într-un final reținut de jandarmi și este suspect că s-ar afla la originea violențelor din Piața Victoriei.

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În orice caz, agitatorii nu au iertat pe nimeni din zonă, de la corporatiști și până la livratori. Liderii politici s-au întrecut în apeluri la calm și săgeți pentru adversarii politici. Nicușor Dan spune că violențele pe care le vedem în Piața Victoriei sunt extrem de grave: "Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă. La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni iresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime".

Ilie Bolojan a scris un mesaj pe Facebook: "Simțim cu toții tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină. Protestele pașnice sunt o manifestare a democrației. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări și instigă la violență " Pe de altă parte, Sorin Grindeanu l-a interpelat frontal pe premierul demis și i-a transmis așa :"Domnule Bolojan, dialogul cu reprezentanții fermierilor este singura soluție pentru a opri escaladarea conflictului! Nu doar să luați act formal de revendicări prin hârtii. Numai prin discuții poate fi detensionată situația. Fiți responsabil și rațional! Interveniți". Asta în timp ce liderul AUR le transmitea urmăritorilor săi "Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă. România are nevoie de o conducere care își protejează cetățenii și știe să lucreze pentru ei. AUR este alături de fermieri și de toți românii care muncesc". Evenimentele din București au fost urmărite de Associated Press, care a transmis în direct ce se întâmplă, timp de aproximativ o oră și jumătate. Bloomberg s-a referit la ce s-a petrecut în Piața Victoriei drept ciocniri între fermierii români și poliție în timpul protestelor împotriva Uniunii Europene.

Filmul incidentelor din Piaţa Victoriei

Piaţa Victoriei a fost scenă de război. Un protest neautorizat al oierilor a luat brusc o turnură violentă. Forţele de ordine s-au trezit sub asalt. Pavele, borduri, bolovani, bâte şi garduri au zburat din toate părţile spre jandarmi, care au răspuns cu gaze lacrimogene şi bastoane.

Mai multi indivizi, înarmaţi cu bâte, şi-au unit forţele să răstoarne o maşină a jandarmilor. Altii au încercat să forţeze intrarea în Guvern. În haosul creat, zece jandarmi au fost răniţi, iar unul a fost dus la spital. Manifestantii au blocat toată Piaţa Victoriei şi au ocupat linia de tramvai pe Bulevardul Titulescu.

Manifestaţia a fost confiscată de agitatori, care au provocat ciocnirile cu jandarmii, spun chiar fermierii.

"Sunt peste 4.000 acum de ciobani în piaţă şi cred că mai mult de 500, poate chiar 1000 de persoane care nu au de a face cu oieritul. Am observat că sunt unii cu nişte steaguri foarte înalte, dar şi alţii care pur şi simplu instigă", a spus Constanţa Ştefan, preşedinta Asociaţiri Agricole Ţara Loviştei.

Forţele de ordine suspectează că primele violenţe de aici din Piaţa Victoriei au fost provocate de instigatori plătiţi, cel mai probabil, de formaţiuni politice. Scenele violente au fost filmate, iar imaginile vor fi studiate pentru identificarea agresorilor.

Pentru jandarmi situaţia a fost complicată de faptul că nu au avut cu cine să negocieze. Pentru AUR a fost ocazia ideală să mai încerce să adune electorat. Întâmplător sau nu, tocmai marţi, la sediul AUR din apropierea Guvernului, a fost organizată "Ziua Porţilor Deschise". În timp ce, în piaţă se dădeau lupte crâncene, pe Facebook George Simion îndemna la calm.

Protest confiscat de instigatori

În timp ce instigatorii se pregateau sa ocupe piaţa, ciobanii protestau paşnic la umbra copacilor, cu o masă câmpenească, cu slănină, brânză, ceapă şi roşii.

Premierul Ilie Bolojan a urmărit din sediul Guvernului turnura pe care a luat-o manifestaţia, potrivit surselor Observator. Executivul subliniază într-un comunicat că la manifestaţie nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. Guvernul a anunţat că va lua măsuri pentru deblocarea situaţiei oierilor, printre care reluarea exporturilor, principala lor cerere.