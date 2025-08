Două dintre victimele accidentului din apropiere de Veliko Târnovo au fost aduse de urgenţă în România, la bordul unui elicopter Black Hawk. Ambasada României la Sofia a cerut sprijinul autorităţilor de la Bucureşti. Vorbim despre o femeie de 35 de ani care va fi internată la spitalul Floreasca şi copilul acesteia în vârstă de 8 ani care va merge la spitalul de copii Grigore Alexandrescu. Surse medicale au declarat pentru Observator că femeia a suferit un traumatism cranio-cerebral, în timp ce fiul ei ar avea o fractură de femur.

Mama şi copilul ar fi fost în maşina care a provocat accidentul. SUV-ul înmatriculat în Bucureşti s-a angajat într-o depăşire riscantă, dar a lovit frontal un autoturism din Bulgaria care circula regulamentar. O a treia maşină, tot cu numere româneşti, n-a reuşit să frâneze la timp şi s-a înfipt în SUV. Şoferul a fost testat pozitiv la droguri, iar anchetatorii aşteaptă acum rezultatul analizelor de sânge. "Starea suprafeței drumului este foarte bună - atât filmările, cât și fotografiile arată că nu avem denivelări, tasări", a declarat Ventsislav Angelov, Poliţia Veliko Târnovo.

Şoferul vinovat a fost reţinut. Din cei cinci români răniţi, doi au fost externaţi, iar unul singur a rămas în spital. Medicii spun că toate victimele sunt în stare stabilă, deşi pasagerii din maşina cu numere de Bulgaria au suferit răni serioase. Rudele lor s-au repezit la spital după ce au primit vestea. "Am venit să donez sânge. În prezent sunt sus, la terapie intensivă. Unul dintre copii este stabilizat în prezent, celălalt este fără splină, i-au scos splina. Mama are coastele rupte, tatăl are pelvisul rupt și claviculele rupte", a declarat Ivan Atanascev, rudă cu victimele.

Bulgaria este una dintre ţările în care au loc cele mai multe accidente rutiere din Uniunea Europeană. Anul trecut s-au petrecut peste 7.000 de astfel de incidente, în urma cărora aproape 500 de oameni au murit.

